Цены на нефть растут из-за угрозы расширения конфликта на Ближнем Востоке

Цены нефть продолжают расти с начала октября и уже превысили отметку в 77 долларов за баррель...

Цены нефть продолжают расти с начала октября и уже превысили отметку в 77 долларов за баррель. При этом ещё 30 сентября цена была на пять долларов ниже. Аналитики прогнозируют, что стоимость нефти может достичь 80 или даже 100 долларов за баррель.

Рост цен объясняют тем, что на мировом рынке опасаются ещё более масштабной войны на Ближнем Востоке.

В ночь на 1 октября израильские военные вошли на территорию Ливана, начав наземную операцию против «Хезболлы». В ответ на это Иран выпустил по Израилю более 180 баллистических ракет. Это также стало местью за недавнее убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Израиль пообещал, что Иран заплатит за нападение, и продолжил обстреливать позиции «Хезболлы» в Бейруте. 3 октября израильский авиаудар пришёлся прямо по центру ливанской столицы.

Участники торгов на нефтяном рынке намерены неотрывно следить за дальнейшим развитием событий. Если Израиль нацелится на энергетическую инфраструктуру Ирана, это может вызвать перебои в поставках сырья. Тогда цены продолжат расти.

Иран, хоть и находится под санкциями из-за ядерной программы, но нефть продавать может. Он добывает два миллиона баррелей в день. Это 2% от всей мировой добычи.

Между тем в США за последнюю неделю сентября запасы сырой нефти выросли почти на четыре миллиона баррелей. Это значительно выше прогнозов. В целом американские запасы превысили 400 миллионов баррелей. По мнению аналитиков, это говорит о том, что рынок хорошо обеспечен и может выдержать любые перебои.

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