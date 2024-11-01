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Ракетная атака «Хезболлы» унесла жизни 7 человек на севере Израиля

Ракетная атака «Хезболлы» унесла жизни 7 человек на севере Израиля

Семь человек погибли на севере Израиля в результате двух ракетных атак «Хезболлы» за один день. Это..

Дата загрузки: 2024-11-01

Ракетная атака «Хезболлы» унесла жизни 7 человек на севере Израиля

Семь человек погибли на севере Израиля в результате двух ракетных атак «Хезболлы» за один день. Это стало самым смертоносным ударом ливанской группировки за последние месяцы.

Пять человек погибли рядом с городом Метула. В их числе израильский фермер и четверо рабочих из Таиланда. Ещё один таец получил ранения. Второй удар пришёлся по кибуцу Афек. Там погибли два человека, один получил ранения.

В свою очередь, ливанские власти сообщили, что авиаудары Израиля убили шесть медицинских работников на юге Ливана.

Смертоносная атака «Хезболлы» произошла в то время, когда посланники США прибыли в Израиль, чтобы добиться перемирия между сторонами. Известно, что речь идёт о 60-дневном прекращении огня. За этот срок ливанское движение должно отвести боевиков от южной границы Ливана.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал посланникам, что ключевые условия для перемирия – это возможность Израиля противостоять атакам «Хезболлы» и возвращение израильских переселенцев на север страны.

В то же время исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что надеется на прекращение огня в ближайшие часы или дни.

Движение «Хезболла» наносит удары по северным приграничным территориям Израиля с октября прошлого года. За это время погибло более 50 военных и мирных жителей. Также более 60 000 израильтян были вынуждены покинуть свои дома.

Примерно месяц назад Израиль начал наземную операцию против движения в Ливане, а также стал активнее наносить ракетные удары по инфраструктуре «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута.

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