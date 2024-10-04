Наводнения угрожают южному побережью Мексики из-за усиления тропической депрессии

Наводнение обрушилось на южное побережье Мексики перед приходом тропической депрессии. В город Хучитан в штате Герреро..

Наводнение обрушилось на южное побережье Мексики перед приходом тропической депрессии.

В город Хучитан в штате Герреро недалеко от побережья Тихого океана прибыли дополнительные отряды нацгвардейцев и военных. Здесь затопило дома, а тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из-за разлива местной реки.

[Эстер Пинеда, местная жительница]:

«Надеюсь, это нас не затронет, так как нижняя часть Хучитана уже затоплена, там работает Национальная гвардия». [Мигель Санчес, мэр Хучитана]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Все классы и университет будут заняты, чтобы укрыть более 1500 человек. Давайте надеяться, что в этом не будет необходимости. Тем не менее, на случай, если нам это понадобится, всё готово». [Джульета Хенестроса, местная жительница]:

«Мы собрали вещи около 4 утра и покинули дом. Больно оставлять вещи и дом, но жизнь и целостность нашей семьи превыше всего».

Национальный центр США по наблюдению за ураганами предупредил, что на регион обрушатся ещё более сильные дожди, поскольку тропическая депрессия под названием Eleven-E усиливается.

Есть опасность новых наводнений и оползней в районах, уже затопленных недавними штормами.

На прошлой неделе ураган «Джон» обрушил огромное количество осадков на некоторые из тех же районов, вызвав оползни и забрав жизни, по меньшей мере, 22 человек.

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