Наводнения угрожают южному побережью Мексики из-за усиления тропической депрессии

Наводнение обрушилось на южное побережье Мексики перед приходом тропической депрессии. В город Хучитан в штате Герреро..
Дата загрузки: 2024-10-04
Наводнение обрушилось на южное побережье Мексики перед приходом тропической депрессии.
В город Хучитан в штате Герреро недалеко от побережья Тихого океана прибыли дополнительные отряды нацгвардейцев и военных. Здесь затопило дома, а тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из-за разлива местной реки.
[Эстер Пинеда, местная жительница]:
«Надеюсь, это нас не затронет, так как нижняя часть Хучитана уже затоплена, там работает Национальная гвардия».
[Мигель Санчес, мэр Хучитана]:
«Все классы и университет будут заняты, чтобы укрыть более 1500 человек. Давайте надеяться, что в этом не будет необходимости. Тем не менее, на случай, если нам это понадобится, всё готово».
[Джульета Хенестроса, местная жительница]:
«Мы собрали вещи около 4 утра и покинули дом. Больно оставлять вещи и дом, но жизнь и целостность нашей семьи превыше всего».
Национальный центр США по наблюдению за ураганами предупредил, что на регион обрушатся ещё более сильные дожди, поскольку тропическая депрессия под названием Eleven-E усиливается.
Есть опасность новых наводнений и оползней в районах, уже затопленных недавними штормами.
На прошлой неделе ураган «Джон» обрушил огромное количество осадков на некоторые из тех же районов, вызвав оползни и забрав жизни, по меньшей мере, 22 человек.
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