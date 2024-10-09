В Мексике хоронят убитого мэра столицы опасного штата Герреро

В Чильпансинго, столице мексиканского штата Герреро, прощаются с убитым мэром Алехандро Аркосом. Он пробыл на должности..

В Чильпансинго, столице мексиканского штата Герреро, прощаются с убитым мэром Алехандро Аркосом. Он пробыл на должности всего шесть дней.

По словам министра безопасности Мексики, перед гибелью мэр ездил на встречу за город.

[Омар Гарсия Арфуч, министр безопасности Мексики]:

«Мэр поехал из Чильпансинго в посёлок Петакильяс на автомобиле без телохранителей и водителя. Мы знаем, что он ездил на встречу один».

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Министр добавил, что мэр не обращался за защитой к федеральной службе безопасности.

Мексиканские СМИ, ссылаясь на источники в правительстве, сообщили, что Аркос встречался с членами наркокартеля «Лос-Ардильос». Эта преступная группировка действует в штате Герреро.

В день убийства в мексиканских СМИ появилась фотография обезглавленного мэра. Она также распространялась через мессенджер. Вскоре полиция нашла тело. Власти начали расследование, но никаких подробностей не сообщают.

Известно, что за несколько дней до гибели Аркоса был застрелен новый секретарь правительства Чильпансинго Франсиско Тапия.

После убийства мэра новый президент Мексики Клаудия Шейнбаум обнародовала свою стратегию борьбы с организованной преступностью. Её правительство намерено укрепить силы Национальной гвардии и активизировать сбор разведданных, чтобы сократить количество убийств, похищений людей и вымогательств. При этом президент обещает уделять особое внимание устранению причин преступности и улучшению координации между силовыми структурами.

Шейнбаум также заявила, что война с наркокартелями, которую в 2006 году начал президент Фелипе Кальдерон, не возобновится. Шейнбаум намерена продолжать политику «объятий, а не пуль». Её проводил экс-президент Лопес Обрадор.

По мнению критиков, такая стратегия уже провалилась. В прошлом году в Мексике было совершено 30 000 убийств. Также 11 мексиканских городов вошли в список 50 самых опасных городов мира. При этом в 2015 году в него входили только три мексиканских города.

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