Новые судебные иски подали на TikTok сразу в нескольких штатах США. Популярную китайскую медиаплатформу обвиняют в..

На TikTok подают новые иски в Вашингтоне и 13 штатах США

Новые судебные иски подали на TikTok сразу в нескольких штатах США. Популярную китайскую медиаплатформу обвиняют в том, что она наносит вред детям и подросткам, а также не обладает инструментами, чтобы защитить их от вредоносного контента.

Иски подали отдельно в Нью-Йорке, Калифорнии, округе Колумбия и 11 других штатах. Они расширили правовую борьбу между китайской соцсетью и регулирующими органами США, а также потребовали новых финансовых санкций.

Штаты обвиняют TikTok в намеренном использовании программного обеспечения, которое вызывает привыкание, чтобы дети смотрели соцсеть как можно дольше и чаще.

Сторона обвинения утверждает, что TikTok стремится максимально увеличить время, которое пользователи проводят в приложении, чтобы показывать им рекламу.

Генеральный прокурор Вашингтона, округ Колумбия, заявил, что TikTok занимается нелегальными финансовыми операциями с помощью своих функций прямых трансляций и виртуальной валюты.

Руководство TikTok заявило, что категорически не согласно с этими утверждениями, назвав их «неточными и вводящими в заблуждение». Оно утверждает, что предоставляет функцию ограничения экранного времени и настройки конфиденциальности для пользователей до 16 лет.

Напомним, в августе Министерство юстиции США подало в суд на TikTok за то, что приложение не защищает конфиденциальность детей. Другие штаты, включая Юту и Техас, ранее подавали в суд в связи с тем, что приложение не защищает детей от вреда.

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Китайская материнская компания TikTok ByteDance сейчас пытается добиться отмены закона США, который может запретить приложение в стране. Согласно нему у компании есть несколько месяцев, чтобы продать приложение американскому владельцу. В противном случае, TikTok уберут из всех магазинов приложений.

Закон приняли из соображений безопасности. Согласно законодательству КНР, любая компания на территории Китая обязана передавать данные по запросу властей. Это означает, что информация американских пользователей, включая детей, может оказаться в руках компартии Китая.

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