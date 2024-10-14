Представители японского движения против ядерного оружия, награждённые Нобелевской премией мира, говорят, что их победа должна стимулировать..

Лауреаты Нобелевской премии мира надеются, что их победа поможет ядерному разоружению

Представители японского движения против ядерного оружия, награждённые Нобелевской премией мира, говорят, что их победа должна стимулировать ядерное разоружение.

Премию 2024 года вручат Nihon Hidankyo. Организацию основали в 1956 году японцы, пережившие атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Сегодня движение занимается тем, что на примере историй жертв бомбардировок рассказывает миру об опасности ядерного оружия.

[Теруми Танака, сопредседатель Nihon Hidankyo]:

«В нынешнем ядерном климате, думаю, председатель Нобелевского комитета посчитал, что граждане мира, человечество, должны серьёзно задуматься об уничтожении ядерного оружия».

Премию мира присуждает Норвежский Нобелевский комитет. Он отметил разрушительные последствия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, а также многолетнюю работу японского движения по ядерному разоружению.

Представитель комитета сказал, что усилия Nihon Hidankyo имеют решающее значение в современном мире.

Выступая на пресс-конференции, заместитель генерального секретаря движения Масако Вада предупредила, что Япония может быть втянута в ядерный конфликт из-за давно обсуждаемого соглашения о совместном использовании ядерного оружия с США. Согласно нему, американское оружие могут разместить на территории Японии.

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[Масако Вада, заместитель председателя Nihon Hidankyo]:

«Использование ядерного оружия было бы чем-то непростительным для нас, нам бы этого не простили. Если бы это произошло, это поставило бы под вопрос всё, что мы сделали».

Нобелевскую премию мира с 1901 года вручали 104 раза. В этом году на неё номинировали более 280 кандидатов. Она, как и награды в научных сферах, включит денежный приз в миллион долларов.

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