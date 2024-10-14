Самый массовый урок по программированию: в Португалии установили рекорд Гиннесса

Самый массовый урок по программированию провели в технологической школе при Лиссабонском университете в столице Португалии. На..

Самый массовый урок по программированию провели в технологической школе при Лиссабонском университете в столице Португалии. На нём присутствует почти 1700 человек в возрасте от 12 до 67 лет. Мировой рекорд зафиксировали представители Книги Гиннесса.

[Паулина Сапинска, представитель Книги Гиннесса ]:

«Чтобы побить рекорд, нужно было собрать более 724 участников. Каждый должен присутствовать на уроке, который должен длиться не менее 30 минут. Мы подсчитали тех, кто здесь собрался, и получилось 1668».

Предыдущий рекорд установили в октябре 2016 года в Далласе в США.

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Идея провести массовый урок в Лиссабоне зародилась полтора года назад.

[Мигел Гонкалвис, организатор]:

«Португалия в некотором роде – ведущая страна по производству технологий. И мы подумали: если получится попасть в Книгу Гиннесса за самый массовый в мире урок по программированию, это расширит представление международного сообщества о технологическом ландшафте нашей страны. У нас очень много инженеров и замечательных компаний, много молодёжи и много людей, которые хотят что-то изменить».

По мнению организаторов, в современном мире компьютерная грамотность так же важна, как 100 лет назад было важно уметь читать и писать.

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