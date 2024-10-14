Беспилотник «Хезболлы» убил четверых израильских солдат

Не менее четверых солдат погибли и ещё семеро получили серьёзные ранения в результате атаки беспилотника по..

Не менее четверых солдат погибли и ещё семеро получили серьёзные ранения в результате атаки беспилотника по северу Израиля. Как сообщили военные, БПЛА запустила «Хезболла».

Один из взрывов прогремел на военной базе рядом с городом Биньямина – Гиват-Ада.

«Хезболла» заявила, что атаковала лагерь израильской военной бригады «Голани» «роем беспилотников».

Как сообщают израильские СМИ, дроны упали и в самом населённом пункте, в результате чего пострадали десятки людей.

[Ури Шахам, работник скорой помощи]:

«Сейчас мы находимся в районе Рамот Менаше, куда попал беспилотник. Пострадавших много. Бригада с десятками машин скорой помощи, мобильных отделений интенсивной терапии и парамедиков прибыла на место происшествия и вместе с дополнительными медицинскими командами оказала помощь около 70 пострадавшим».

Конфликт между Израилем и «Хезболлой» возобновился год назад, когда группировка начала обстреливать ракетами израильские позиции, встав на сторону ХАМАС. Боевые действия в последние недели резко обострились.

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Между тем, израильские военные представили журналистам туннель боевиков «Хезболлы» примерно в 200 метрах от поста ООН на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что существование туннеля нарушает резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, которую приняли в 2006 году. Согласно ней, на южной границе Ливана не может быть оружия или боевиков, которые не относятся к ливанской армии.

ООН заявляет, что обе стороны давно нарушают эту резолюцию.

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