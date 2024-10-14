Портреты правящих королев руки Энди Уорхола представили в Нидерландах

В 80-х годах это женщины были среди самых узнаваемых в своих странах. Все они королевы, и..

В 80-х годах это женщины были среди самых узнаваемых в своих странах. Все они королевы, и всех в их королевском величии запечатлел Энди Уорхол.

Американский художник часто обращался к силе имиджа, поэтому не удивительно, что его привлекла тема монархии.

Серию портретов Энди Уорхола под названием «Правящие королевы» представили в Нидерландах во дворце Хет Лоо. Она состоит из 16 трафаретов четырёх разных королев.

Уорхол выпустил два издания этой серии: обычное в 40 экземпляров и более эксклюзивное «Королевское издание» в 30 экземпляров с алмазным напылением.

Работы Уорхола настолько популярны, что многие трафареты продаются отдельно.

[Ханна Кларенбек, куратор выставки]:

«В 1984 году голландский торговец произведениями искусства, живший и работавший в Нью-Йорке, Джордж Малдер, сказал Энди Уорхолу: «Почему бы тебе не сделать серию портретов правящих королев мира?» И в то время их было всего четыре: Елизавета из Соединённого Королевства, королева Беатрикс из Нидерландов, королева Маргрете из Дании и королева Нтфомби Тфвала из Свазиленда, который сейчас называется Королевством Эсватини».

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Этот музей – единственный в Европе, где хранятся все 16 трафаретов королевского издания Уорхола. Он приобрёл серию в 1986-м, всего через год после её создания.

Королевы, изображенные на этих работах, не всегда сотрудничали с Уорхолом. Иногда ему приходилось использовать общедоступные государственные фотопортреты.

Так, королева Дании Маргрете не хотела иметь ничего общего с проектом Уорхола, не одобряя его образ жизни. А семья Нтфомби Тфвалы вообще отказалась предоставлять какие-либо фото.

[Ханна Кларенбек, куратор выставки]:

«Когда королевство сказало нет, Уорхол попробовал по-другому. Он попросил своего компаньона Джорджа Мадлера поехать в Свазиленд и попытаться сделать фотографию. Мадлер поехал туда в 1984 году, пытался убедить королевскую семью дать ему фотографию. Но она наотрез отказалась. Затем он нашел фотографию королевы Нтфомби Тфвалы через журналиста. И это фотография, использованная для серии».

Уорхол умер в 1987 году.

А выставка «Королевы» будет экспонироваться до 1 января 2025 года.

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