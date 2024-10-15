В Дании раскапывают древнее кладбище с 50 скелетами

Датские археологи продолжают исследовать большое кладбище скандинавов в деревне Осум рядом с Оденсе. В прошлом году..
Дата загрузки: 2024-10-15
Датские археологи продолжают исследовать большое кладбище скандинавов в деревне Осум рядом с Оденсе. В прошлом году здесь обнаружили 50 скелетов мужчин, женщин и детей, живших в эпоху викингов. По словам учёных, из-за особенностей местного грунта останки исключительно хорошо сохранились.
[Михаэль Борре Лундё, археолог]:
«Ничего подобного мы не видели раньше, по крайней мере, давно. Если мы находим несколько зубов в могиле, уже повезло. Но здесь у нас целые скелеты».
Площадь кладбища – 2000 квадратных метров. Умерших похоронили здесь примерно в X веке, когда Данией правил король Горм Старый. Археологи предполагают, что эти люди были жителями сельской общины.
Учёные планируют провести анализы ДНК древних останков. Это поможет узнать о родственных связях и происхождении умерших.
В некоторых могилах нашли ножи, украшения и другие артефакты. На кладбище похоронены люди разного социального статуса.
[Михаэль Борре Лундё, археолог]:
«В некоторых могилах нет ничего, а в некоторых есть броши и жемчужные ожерелья».
В самой богатой могиле прямо в повозке похоронена женщина. Жемчужное ожерелье было на ней. Рядом также лежали нож с серебряной рукояткой, ключ и деревянный сундук.
[Михаэль Борре Лундё, археолог]:
«Ещё мы нашли брошь, сделанную на острове Готланд на востоке Швеции, а также точильные камни».
Археологи уверены, что в этой местности более 1000 лет назад процветала торговля. Причём многие артефакты родом из Швеции и Норвегии.
Когда раскопки завершатся, останки людей и все найденные предметы перевезут в исследовательскую лабораторию при музее в Оденсе.