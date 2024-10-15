Если турист в Риме хочет загадать желание и вернуться сюда ещё раз, то ему нужно просто..

Куда деваются все монеты, которые туристы бросают в римский фонтан Треви

Если турист в Риме хочет загадать желание и вернуться сюда ещё раз, то ему нужно просто бросить монетку в фонтан Треви. Как гласит легенда, нужно сделать это, стоя спиной к фонтану и бросая монету через левое плечо.

Ежегодно так делают миллионы туристов. Но куда идут все эти деньги?

Более 15 лет, благодаря соглашению с Римом, католическая благотворительная организация Caritas ежегодно пускает в среднем полтора миллиона монет для финансирования благотворительных мероприятий.

За сбором стоит сложный процесс, который можно увидеть только в определённые дни недели.

За процесс отвечает компания ACEA – римский поставщик электроэнергии и воды. Дважды в неделю несколько её работников всасывают монеты с помощью специальных вакуумных насосов.

[Марко Тесан, менеджер ACEA]:

«Монеты в фонтане собирают с помощью специальных инструментов. Мы пытаемся переместить монеты в центр фонтана и всосать их с помощью специального насоса».

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За много лет работы организация находила в фонтане очень странные предметы.

[Марко Тесан, менеджер ACEA]:

«Мы находили браслеты, ожерелья и зубные протезы, даже пуповины. В фонтане мы находили много всего».

Многие туристы знают, что деньги из фонтана идут на благотворительность.

[Габриэла Фанстон, туристка из Чили]:

«Мне нравится знать, что, брасая монетку, можешь помочь нуждающимся людям. Это символ надежды и помощи».

[Хамид Джахани, турист из Австралии]:

«Это правильный путь к бедным. Так люди передают свои чувства тем, кто получает помощь. Это приятное путешествие».

Все собранные монеты складывают в большие пакеты, которые потом взвешивают. Сбор проводят в присутствии полиции Рима, которая оцепляет территорию фонтана, а также регистрирует вес монет.

Затем волонтёры Caritas отвозят мешки в секретное место, где монеты моют, сушат и сортируют, чтобы потом конвертировать в евро.

В последнее время ежегодно из фонтана собирали до полутора миллионов евро.

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