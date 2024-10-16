«Невидимые» кораблекрушения: как кубинцы гибнут по пути в США

Каждое утро кубинка Майра просыпается с мыслью, что сегодня получит новости о своём единственном сыне. Он..

Каждое утро кубинка Майра просыпается с мыслью, что сегодня получит новости о своём единственном сыне. Он бесследно исчез в декабре 2022 года, когда с друзьями и их семьями бежал на борту самодельной лодки из Кубы во Флориду в США.

Молодой человек мог бы отправиться более безопасным маршрутом через Никарагуа. Но для этого нужно было много денег – около 10 тысяч долларов. А за путешествие на лодке он заплатил не более 200 долларов.

Мать пропавшего кубинца не верит, что её сын погиб.

[Майра Руис, мать пропавшего без вести]:

«Они были хорошо подготовлены, у них была большая лодка и спасательные жилеты. Если бы лодка затонула, они бы осталось на плаву». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Ширина пролива, который соединяет Кубу и американский штат Флорида, – около 150 километров. Однако, хоть он и небольшой, в пути искателей убежища поджидают опасные течения и кишащие акулами воды. Этот пролив входит в пятёрку самых опасных миграционных переходов в мире.

[Марбелия Эстрада, мать пропавших без вести]:

«Для меня это очень тяжёлый удар, потому что я всегда любила свою семью, я люблю свою семью, своих четверых детей. Я их обожала. Теперь у меня осталось только двое».

По официальным данным ООН, с 2014 года на этом маршруте погибло более 620 человек. Однако реальная цифра может быть больше из-за так называемых «невидимых кораблекрушений».

[Эдвин Виалес, представитель организации ООН]:

«Невидимые кораблекрушения – это крушения судов с мигрантами, которые произошли, но это невозможно проверить из-за отсутствия выживших или какой-либо другой информации о местонахождении судна».

Более миллиона кубинцев покинули остров с 2020 года. Это примерно десятая часть населения. Демографы отмечают, что это самый большой поток беженцев, спасающихся не от войны. И пока мало признаков того, что бегство людей замедлилось.

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