Китай объявил о завершении военных учений вблизи Тайваня

Народно-освободительная армия Китая объявила об успешном завершении военных учений Joint Sword-2024В вокруг Тайваня. Как сообщалось, они..

Народно-освободительная армия Китая объявила об успешном завершении военных учений Joint Sword-2024В вокруг Тайваня. Как сообщалось, они были предупреждением на случай так называемых «сепаратистских актов» со стороны острова. Пекин также сообщил, что готов предпринимать дальнейшие действия против Тайваня.

Тайбэй и Вашингтон осудили манёвры. Демократически управляемый Тайвань ожидал военных учений со стороны Китая после выступления президента Уильяма Лая в День независимости острова 10 октября. Тогда Пекин осудил его речь, в которой тот сказал, что Китай не имеет права представлять Тайвань.

Власти КНР рассматривают остров как свою территорию, хотя никогда им не управляли. При этом Лай сказал, что народ Тайваня сам должен определять своё будущее.

Согласно заявлению армии КНР, учения прошли в Тайваньском проливе и районах к северу, югу и востоку от Тайваня.

Представитель Министерства обороны острова отметил, что в них участвовали 17 военных кораблей и десятки истребителей.

[Хеш Цзишэн, представитель Министерства обороны Тайваня]:

«125 самолетов, обнаруженных за один день, – это новый рекорд. Авианосец «Ляонин» – символ Народно-освободительной армии. И на его борту находились истребители. Согласно нашим сегодняшним разведданным, самолёты взлетали с него и садились на авианосец к востоку от Тайваня».

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен, что ЕС внимательно следит за ситуацией. Он добавил, что пока предполагается, что никто не планирует применять силу, чтобы изменить положение дел между Китаем и Тайванем.

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