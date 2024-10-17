Досрочное голосование в США началось: американцы массово идут на участки

Избиратели в Джорджии появились в рекордных количествах на избирательных участках. Спорный штат открыл досрочное голосование на президентских выборах, которые пройдут 5 ноября.

Избирательная комиссия штата сообщила, что число людей, проголосовавших досрочно, почти вдвое превысило количество, зарегистрированное в 2020 году.

[Мэтью Браун, избиратель]:

«Я думаю, что это экзистенциальные выборы. Они будут иметь последствия для моих детей, моих трёх внуков и многих других людей. Поэтому крайне важно, чтобы каждый высказал свой голос».

В Джорджии зарегистрировано восемь миллионов 200 тысяч избирателей. Этот штат играет решающую роль в гонке, в которой демократический кандидат Камала Харрис и республиканский Дональд Трамп идут плечо к плечу.

[Пег Тимпон, избирательница]:

«Я думаю, что это, вероятно, самый важный избирательный сезон в нашей жизни.

Досрочное голосование началось и в других штатах, включая Вирджинию, Южную Дакоту и Миннесоту. Оно ознаменовало окончание напряжённой избирательной кампании, в ходе которой Харрис заменила в качестве кандидата нынешнего президента Джо Байдена, а Трамп пережил два покушения на его жизнь: одно в Пенсильвании и второе – своём гольф-клубе во Флориде.

Досрочное голосование среди избирателей США становится всё популярнее: как личное, так и по почте.

Так, в 2020 году до дня выборов проголосовало примерно 15% избирателей. Это каждый седьмой житель США.

Причин для досрочного голосования есть много. Некоторые живут в отдалённых районах. Также на явку 5 ноября могут повлиять природные катаклизмы и другие факторы.