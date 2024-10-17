В Ватикан вернулась знаменитая статуя Аполлона Бельведерского

Знаменитая статуя Аполлона Бельведерского вновь предстала перед гостями Музеев Ватикана. Её убрали из внутреннего дворика Музея..

Знаменитая статуя Аполлона Бельведерского вновь предстала перед гостями Музеев Ватикана. Её убрали из внутреннего дворика Музея Пио-Клементино пять лет назад.

Мраморная скульптура, которая веками вдохновляла художников и поэтов, нуждалась в реставрации. На её ногах образовались трещины. Специалисты устранили все дефекты, а также убрали загрязнения с помощью лазерного очистителя. Кроме того, они установили позади статуи специальную опору из углеволокна.

Реставрация статуи затянулась из-за пандемии ковида.

[Барбара Ятта, директор Музеев Ватикана]:

«Это хороший день для Музеев Ватикана. Через несколько лет мы возвращаем нашим гостям одну из икон, символ классической красоты – Аполлона Бельведерского – великолепную статую, обнаруженную в конце XV века в Риме». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Эта мраморная статуя – копия бронзовой скульптуры Аполлона, созданной греческим скульптором более 2300 лет назад. Оригинал не сохранился, а реплику, как предполагают эксперты, сделал во II веке нашей эры древнеримский мастер. Её нашли при раскопках виллы Нерона рядом с Римом.

В начале XVI века статую Аполлона привёз в Ватикан папа Юлий II. Её установили во внутреннем дворе дворца Бельведер. Отсюда и название скульптуры. Статуя прославилась, и с неё стали делать копии и зарисовки.

[турист из Франции]:

«Статуя очень красивая и величественная. И это приятная новость для музея – получить обновлённую скульптуру».

В Музеях Ватикана хранятся величайшие произведения искусства, созданные в разные эпохи и в разных странах. Каждый год сюда приезжает примерно семь миллионов туристов. Это приносит Ватикану около 100 миллионов долларов.

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