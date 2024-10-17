В Ватикан вернулась знаменитая статуя Аполлона Бельведерского

Знаменитая статуя Аполлона Бельведерского вновь предстала перед гостями Музеев Ватикана. Её убрали из внутреннего дворика Музея..
Дата загрузки: 2024-10-17
Знаменитая статуя Аполлона Бельведерского вновь предстала перед гостями Музеев Ватикана. Её убрали из внутреннего дворика Музея Пио-Клементино пять лет назад.
Мраморная скульптура, которая веками вдохновляла художников и поэтов, нуждалась в реставрации. На её ногах образовались трещины. Специалисты устранили все дефекты, а также убрали загрязнения с помощью лазерного очистителя. Кроме того, они установили позади статуи специальную опору из углеволокна.
Реставрация статуи затянулась из-за пандемии ковида.
[Барбара Ятта, директор Музеев Ватикана]:
«Это хороший день для Музеев Ватикана. Через несколько лет мы возвращаем нашим гостям одну из икон, символ классической красоты – Аполлона Бельведерского – великолепную статую, обнаруженную в конце XV века в Риме».
Эта мраморная статуя – копия бронзовой скульптуры Аполлона, созданной греческим скульптором более 2300 лет назад. Оригинал не сохранился, а реплику, как предполагают эксперты, сделал во II веке нашей эры древнеримский мастер. Её нашли при раскопках виллы Нерона рядом с Римом.
В начале XVI века статую Аполлона привёз в Ватикан папа Юлий II. Её установили во внутреннем дворе дворца Бельведер. Отсюда и название скульптуры. Статуя прославилась, и с неё стали делать копии и зарисовки.
[турист из Франции]:
«Статуя очень красивая и величественная. И это приятная новость для музея – получить обновлённую скульптуру».
В Музеях Ватикана хранятся величайшие произведения искусства, созданные в разные эпохи и в разных странах. Каждый год сюда приезжает примерно семь миллионов туристов. Это приносит Ватикану около 100 миллионов долларов.
Короткая ссылка на эту страницу: