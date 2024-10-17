Кенийские рейнджеры с вертолётов осматривают заповедник Мвеа. Они выслеживают слонов. Им нужно найти и на время..

В Кении десятки слонов переселяют из заповедника в национальный парк

Кенийские рейнджеры с вертолётов осматривают заповедник Мвеа. Они выслеживают слонов. Им нужно найти и на время усыпить 50 гигантских животных. Здесь проходит масштабная операция по их переселению.

Площадь заповедника «Мвеа» – всего 42 квадратных километра. Он может безболезненно вмещать не более полусотни слонов. Но их здесь уже 156.

[Исаак Леколул, ветеринар]:

«Если на небольшой территории их так много, то природные ресурсы истощаются. Наша операция – одна из мер, направленных на смягчение последствий. Мы частично устраним нагрузку на среду обитания, и экосистема восстановится, что позволит существовать здесь другим видам».

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Переселить слонов также пришлось из-за жалоб сельских жителей.

[местная жительница]:

«Слоны нам мешали, но сейчас мы вздохнули с облегчением. Наши дети не могли ходить по утрам в школу, поскольку боялись встретиться со слонами».

После усыпления слонов осторожно помещают в большие грузовики. Потом машины отвозят животных в национальный парк «Абердэр». Его площадь превышает 760 квадратных километров. Так что там для слонов будет достаточно места и пищи.

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