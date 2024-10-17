Майку Майкла Джордана рассчитывают продать за $4-6 млн Эту красную майку Майкла Джордана аукционисты сравнивают с единорогом, чтобы подчеркнуть её исключительную ценность. За неё.. Дата загрузки: 2024-10-17

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Эту красную майку Майкла Джордана аукционисты сравнивают с единорогом, чтобы подчеркнуть её исключительную ценность. За неё рассчитывают выручить от четырёх до шести миллионов долларов. Редкий лот выставит на онлайн-торги аукционный дом Sotheby’s.

В этой майке Джордан выступал за баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» в сезоне 96-го – 97-го годов. Как раз тогда НБА отмечала 50-летний юбилей.

[Брендан Хоукс, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«На майке есть золотая эмблема. Это один из немногих случаев, когда на форме НБА появляется что-то подобное. Это очень особенная майка».









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Ещё одна ценность майки в том, что Джордан выступил в ней на 17 матчах, хотя в основном менял форму перед каждой игрой.

[Брендан Хоукс, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Это, наверное, одна из последних таких маек, поскольку он использовал её в течение пяти месяцев. Это почти половина сезона. Так что это подчёркивает редкость майки».

На аукцион также выставят две белые майки, в которых баскетболист выступал на Олимпийских играх 1992 года, когда завоевал золото. В числе лотов будут ещё одна майка и кроссовки спортсмена. Их он носил во время учёбы в Университете Северной Каролины.

Аукцион продлится с 23 октября по 4 ноября.