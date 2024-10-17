Убрать мусор с орбиты: ЕКА заключила контракт с D-Orbit

Орбита Земли переполнена спутниками и космическим мусором, общий объём которого достигает 7700 тонн. Теперь же итальянская..

Орбита Земли переполнена спутниками и космическим мусором, общий объём которого достигает 7700 тонн.

Теперь же итальянская фирма D-Orbit заявляет, что её инновационный аппарат GEA может помочь. Он продлит срок службы некоторых спутников, а также уберёт неработающие из зоны риска.

D-Orbit уже заключила контракт на 130 миллионов долларов с Европейским космическим агентством на разработку возможностей коммерческого обслуживания европейских спутников и уборки мусора.

Генеральный директор D-Orbit Лука Россеттини рассказывает, как будет работать GEA.

[Лука Россеттини, генеральный директор D-Orbit]:

«Мы стыкуемся со спутником, а затем можем продлить срок его службы, переместить спутник в другие места, чтобы обслуживать другие рынки, или по окончании срока службы убрать спутники на орбиту-кладбище».

Так называемые «орбиты-кладбища» выше и менее загружены. Спутники можно оставлять там, не создавая риска для работающих аппаратов.

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В качестве альтернативы вышедшие из строя спутники можно направить в атмосферу Земли. Тогда они сгорят при падении.

Однако Россеттини говорит, что проект GEA ставит своей целью дать космическому мусору новую жизнь.

[Лука Россеттини, генеральный директор D-Orbit]:

«В будущем, вместо того чтобы выбрасывать этот мусор, можно будет доставить его на станцию ​​переработки на орбите, чтобы произвести сырьё и использовать его на орбитальных производственных предприятиях».

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