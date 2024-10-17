Большой Египетский музей провёл тестовое открытие

На фоне Большой пирамиды в египетской Гизе состоялось пробное открытие Большого Египетского музея. В этот период..

На фоне Большой пирамиды в египетской Гизе состоялось пробное открытие Большого Египетского музея.

В этот период посетители могут осмотреть основные выставочные залы, Большой зал, Большую лестницу, торговую зону и сады на открытом воздухе. Однако галереи фараона Тутанхамона останутся закрытыми до официального открытия.

[Али Абу аль-Шиш, член Союза египетских археологов]:

«Сегодня мы шлём миру послание о том, что сохраняем туризм, египетское наследие и культуру».

В атриуме музея посетители могут увидеть статую Рамзеса II, а также другие артефакты фараонов.

[Хоссам аль-Адиб, посетитель музея из Сирии]:

«Это, честно говоря, очень красиво. Как Лувр во Франции и Акрополь в Афинах. На самом деле, это даже лучше, чем Лувр, потому что здесь всё подлинное, это наши артефакты с нашей собственной земли».

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[Ридван Джалласи, посетитель музея из Ливана]:

«Это невозможно описать словами или вообразить. В дополнение к архитектурному дизайну музея артефакты внутри представляют историческую и архитектурную ценность».

[Ксения Муз, посетительница музея из России]:

«Мы рады быть здесь, посмотреть эти прекрасные скульптуры. Этот музей можно сравнить с музеями в Абу-Даби, Англии и других странах».

Согласно веб-сайту Большого Египетского музея, когда он будет завершён, то станет одним из крупнейших, самых современных и самых известных музеев во всём мире.

Планируемая площадь выставочных залов достигнет 50 гектаров.

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