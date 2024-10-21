Израиль усиливает удары по Газе и Ливану после смерти лидера ХАМАС

Армия Израиля усиливает обстрелы объектов ХАМАС и «Хезболлы». Израильские военные опубликовали кадры, на которых, как утверждается,..
Дата загрузки: 2024-10-21
Армия Израиля усиливает обстрелы объектов ХАМАС и «Хезболлы».
Израильские военные опубликовали кадры, на которых, как утверждается, показаны удары по нескольким целям «Хезболлы» в Ливане. Сообщается, что удары нанесли по подземной инфраструктуре под жилыми зданиями, по оружейным складам и разведывательному штабу группировки.
В воскресенье над Бейрутом, а также над деревнями на юге Ливана поднимался дым. При этом многие жители столицы стараются вести обычную жизнь.
[Чавко Шахуд, житель Бейрута]:
«Происходит уничтожение районов, которые, по их мнению, – благоприятная среда для движения сопротивления. Они хотят уничтожить их один за другим».
А так приземлялся самолёт из Дубая в международном аэропорту Бейрута. Это происходило рано утром в понедельник, примерно через 30-40 минут после того, как в районе аэропорта прогремели мощные взрывы.
В целом сотни жителей ливанской столицы покинули свои дома поздно вечером в воскресенье после того, как Израиль заявил, что готовит атаки на объекты, связанные с финансовыми операциями «Хезболлы». Толпы людей заполонили улицы и вызвали пробки в некоторых районах.
Между тем, Израиль также активизировал удары по северной части сектора Газа. Это видео снял очевидец палестинского общества Красного Полумесяца. На кадрах раненых людей доставляют в больницу после авиаудара. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что погибло или пропало без вести 87 человек.
Израильские военные заявили, что расследуют инцидент и что цифры ХАМАС преувеличены. По их данным, точный удар был направлен на объект группировки.
Тем временем, в субботу «Хезболла» запустила из Ливана беспилотник в направлении дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в северо-израильском городе Кесария. На момент удара Нетаньяху и его родственников поблизости не было. Никто не пострадал.
[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«Два дня назад мы устранили террориста Яхью Синвара, чьи головорезы обезглавливали наших мужчин, насиловали наших женщин, заживо сжигали младенцев. И мы продолжаем нашу борьбу с другими террористическими марионетками Ирана. Мы победим в этой войне».
А это кадры очевидца, на которых израильская система ПВО «Железный купол» перехватывает снаряды, направленные в сторону города Эйлат на Красном море.
Кроме того, в воскресенье сирены звучали в северо-израильском городе Хайфа и его окрестностях. В этом направлении из Ливана выпустили три ракеты. Их также перехватила система ПВО.
В целом границу Ливана в воскресенье пересекло около 70 ракет. Почти все удалось сбить.
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