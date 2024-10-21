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Трамп «подколол» Харрис, поработав в Макдоналдс

Трамп «подколол» Харрис, поработав в Макдоналдс

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отправился в McDonald's в пригороде Филадельфии и поработал..

Дата загрузки: 2024-10-21

Трамп «подколол» Харрис, поработав в Макдоналдс

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отправился в McDonald’s в пригороде Филадельфии и поработал в окошке макдрайв.

Экс-президент сказал главному менеджеру заведения, что всегда хотел работать в ресторане быстрого питания.

Затем он снял пиджак, надел чёрно-желтый фартук и принялся готовить. В окружении камер Трамп окунал картофель в шипящее масло, а затем солил и раздавал обескураженным посетителям.

В итоге на улице напротив ресторана выстроились тысячи людей.

[Дональд Трамп, экс-президент США]:
«Это весело. Я мог бы заниматься этим весь день»

Трамп известен тем, что любит фастфуд. Он сказал, что своим визитом в McDonald’s хотел, так сказать, подколоть Камалу Харрис. Та говорила, что во время учёбы в колледже подрабатывала в сети ресторанов быстрого питания. Трамп же утверждает, что это ложь.

[Дональд Трамп, экс-президент США]:
«Теперь я поработал в Макдоналдсе. Я проработал на 15 минут больше, чем Камала. Она никогда здесь не работала».

Фотосессия превратилась в пресс-конференцию, на которой журналисты снаружи выкрикивали вопросы Трампу через окно.

Бывший президент стремится улучшить своё положение в опросах общественного мнения. Пока в президентской гонке кандидаты идут плечом к плечу.

Выборы в США состоятся 5 ноября.

В штате Пенсильвания некоторые избиратели уже отправили бюллетени по почте. Это самый большой показатель высокой явки в день выборов среди колеблющихся штатов.

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