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Хезболла» назначила Наима Касема своим новым лидером

Хезболла» назначила Наима Касема своим новым лидером

Ливанское движение «Хезболла» назначило своим новым лидером Наима Касема. Правительство Израиля заявило, что его пребывание на..

Дата загрузки: 2024-10-30

Хезболла» назначила Наима Касема своим новым лидером

Ливанское движение «Хезболла» назначило своим новым лидером Наима Касема. Правительство Израиля заявило, что его пребывание на этом посту будет недолгим.

Касем – один из основателей «Хезболлы». В 91-м году его назначили заместителем руководителя группировки Аббаса аль-Мусави, которого через год убили израильские военные. При следующем лидере – Хасане Насралле – Касем остался на своей должности. Он длительное время был одним из ведущих спикеров «Хезболлы» и давал интервью иностранным СМИ.

После нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года Кассем заявил, что «Хезболла» не останется в стороне от конфликта и внесёт свой вклад в борьбу с Израилем.

Уже через год после ответных атак Израиля Касем сказал, что группировка поддерживает усилия по достижению прекращения огня в Ливане. При этом он впервые не упомянул, что условием для этого должно стать перемирие в Газе. В то же время спикер «Хезболлы», заявил, что силы группировки не истощены, и её боевики отражают наземные атаки израильских военных.

После того как 27 сентября Хасан Насралла был убит в результате израильского авиаудара по Бейруту, Касем стал исполняющим обязанности руководителя группировки. Её новым лидером, как предполагалось, должен был стать Хашим Сафи ад-Дин – двоюродный брат Насраллы. Впрочем, израильские военные ликвидировали его в начале октября. После этого совет «Хезболлы» выбрал новым руководителем Касема.

В ответ на это власти Израиля заявили, что его пребывание на этой должности может оказаться самым коротким в истории движения, если он пойдёт по стопам Хасана Насраллы и Хашима Сафи ад-Дина.

Между тем Израиль продолжает перехватывать ракеты «Хезболлы» и наносить ответные удары по позициям боевиков в Ливане. Группировка обстреливает северные израильские территории уже больше года. За это время, по официальным данным, погибло примерно 50 израильских военных и гражданских лиц, а 60 000 мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

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