Хезболла» назначила Наима Касема своим новым лидером

Ливанское движение «Хезболла» назначило своим новым лидером Наима Касема. Правительство Израиля заявило, что его пребывание на этом посту будет недолгим.

Касем – один из основателей «Хезболлы». В 91-м году его назначили заместителем руководителя группировки Аббаса аль-Мусави, которого через год убили израильские военные. При следующем лидере – Хасане Насралле – Касем остался на своей должности. Он длительное время был одним из ведущих спикеров «Хезболлы» и давал интервью иностранным СМИ.

После нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года Кассем заявил, что «Хезболла» не останется в стороне от конфликта и внесёт свой вклад в борьбу с Израилем.

Уже через год после ответных атак Израиля Касем сказал, что группировка поддерживает усилия по достижению прекращения огня в Ливане. При этом он впервые не упомянул, что условием для этого должно стать перемирие в Газе. В то же время спикер «Хезболлы», заявил, что силы группировки не истощены, и её боевики отражают наземные атаки израильских военных.

После того как 27 сентября Хасан Насралла был убит в результате израильского авиаудара по Бейруту, Касем стал исполняющим обязанности руководителя группировки. Её новым лидером, как предполагалось, должен был стать Хашим Сафи ад-Дин – двоюродный брат Насраллы. Впрочем, израильские военные ликвидировали его в начале октября. После этого совет «Хезболлы» выбрал новым руководителем Касема.

В ответ на это власти Израиля заявили, что его пребывание на этой должности может оказаться самым коротким в истории движения, если он пойдёт по стопам Хасана Насраллы и Хашима Сафи ад-Дина.

Между тем Израиль продолжает перехватывать ракеты «Хезболлы» и наносить ответные удары по позициям боевиков в Ливане. Группировка обстреливает северные израильские территории уже больше года. За это время, по официальным данным, погибло примерно 50 израильских военных и гражданских лиц, а 60 000 мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

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