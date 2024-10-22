В США умер противник Эрдогана Фетхуллах Гюлен

Заклятый враг президента Турции Тайипа Эрдогана и исламский проповедник Фетхуллах Гюлен умер в возрасте 83 лет...

Заклятый враг президента Турции Тайипа Эрдогана и исламский проповедник Фетхуллах Гюлен умер в возрасте 83 лет. Он проживал в изгнании в США с 1999 года. Сообщается, что он скончался в клинике в штате Пенсильвания.

В Турции его обвиняли в организации военного переворота в 2016 году. А в 2017-м лишили турецкого гражданства.

Его называли вторым по влиятельности человеком в Турции. Он создал исламское движение «Гизмет», которое насчитывает миллионы сторонников по всему миру. Когда-то он также был соратником Эрдогана. Однако позже они поссорились.

Первое дело против Гюлена завели в Турции в 1999 году. Тогда его обвинили в том, что он хочет заменить конституционную форму правления на государство, основанное на исламских принципах.

После попытки переворота 15 июля 2016 года власти Турции объявили Гюлена главным организатором, а его движение – террористическим. С тех пор Анкара пыталась добиться его экстрадиции. Также внутри страны многих сторонников Гюлена отправили в заключение.

[Абдулхамит Билиджи, изгнанный журналист и сторонник Гюлена]:

«Есть большое сообщество изгнанников в Америке, Канаде, Европе и многих демократических странах. Это печальный день, потому что Фетхуллах Гюлен вдохновил миллионы людей и особенно оказал большое влияние на понимание веры, толкование ислама в современную эпоху».

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Сам проповедник отрицал, что имеет отношение к попытке госпереворота. Он выступал против насилия, террора и атак смертников. Он также стал первым мусульманским богословом, который публично осудил атаки 11 сентября в США.

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