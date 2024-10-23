Учёные разработали биодобавку для защиты пчёл от пестицидов

Эту пчелу кормят биологически активной добавкой. Учёные из Колумбии утверждают, что она нейтрализует воздействие нейротоксинов на..

Эту пчелу кормят биологически активной добавкой. Учёные из Колумбии утверждают, что она нейтрализует воздействие нейротоксинов на организм насекомых.

[Андре Риверос, сотрудник Университета Росарио]:

«Мы решаем проблему, с которой пчёлы сталкиваются из-за применения пестицидов».

Пчёлы как опылители очень важны для природы и сельского хозяйства. Но пестициды для этих насекомых – опасный яд. От прямого воздействия они сразу погибают. А если собирают пыльцу на обработанных растениях, то теряют способность ориентироваться и искать пищу.

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Колумбийские учёные из нескольких университетов разработали противоядие для пчёл. Это лекарство на растительной основе. Его испытали на живых насекомых в лаборатории.

[Андре Риверос, сотрудник Университета Росарио]:

«Мы изучали, какой должна быть концентрация, сколько нужно доз и в какое время их давать. Результаты показывают, что пчёлы продолжают учиться, по-прежнему хорошо ориентируются и принимают правильные решения».

Сейчас исследователи тестируют лекарство прямо на пасеке, где живут медоносные насекомые. Правда, пока не понятно, как это поможет диким пчёлам. А сохранить их очень важно, поскольку именно они самые активные опылители.

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