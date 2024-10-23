fb pixel
Телеканал NTD

Учёные разработали биодобавку для защиты пчёл от пестицидов

Учёные разработали биодобавку для защиты пчёл от пестицидов

Эту пчелу кормят биологически активной добавкой. Учёные из Колумбии утверждают, что она нейтрализует воздействие нейротоксинов на..

Дата загрузки: 2024-10-23

Учёные разработали биодобавку для защиты пчёл от пестицидов

Эту пчелу кормят биологически активной добавкой. Учёные из Колумбии утверждают, что она нейтрализует воздействие нейротоксинов на организм насекомых.

[Андре Риверос, сотрудник Университета Росарио]:
«Мы решаем проблему, с которой пчёлы сталкиваются из-за применения пестицидов».

Пчёлы как опылители очень важны для природы и сельского хозяйства. Но пестициды для этих насекомых – опасный яд. От прямого воздействия они сразу погибают. А если собирают пыльцу на обработанных растениях, то теряют способность ориентироваться и искать пищу.

Колумбийские учёные из нескольких университетов разработали противоядие для пчёл. Это лекарство на растительной основе. Его испытали на живых насекомых в лаборатории.

[Андре Риверос, сотрудник Университета Росарио]:
«Мы изучали, какой должна быть концентрация, сколько нужно доз и в какое время их давать.   Результаты показывают, что пчёлы продолжают учиться, по-прежнему хорошо ориентируются и принимают правильные решения».

Сейчас исследователи тестируют лекарство прямо на пасеке, где живут медоносные насекомые. Правда, пока не понятно, как это поможет диким пчёлам. А сохранить их очень важно, поскольку именно они самые активные опылители.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...