Учёные разработали биодобавку для защиты пчёл от пестицидов

Эту пчелу кормят биологически активной добавкой. Учёные из Колумбии утверждают, что она нейтрализует воздействие нейротоксинов на..
Дата загрузки: 2024-10-23
Эту пчелу кормят биологически активной добавкой. Учёные из Колумбии утверждают, что она нейтрализует воздействие нейротоксинов на организм насекомых.
[Андре Риверос, сотрудник Университета Росарио]:
«Мы решаем проблему, с которой пчёлы сталкиваются из-за применения пестицидов».
Пчёлы как опылители очень важны для природы и сельского хозяйства. Но пестициды для этих насекомых – опасный яд. От прямого воздействия они сразу погибают. А если собирают пыльцу на обработанных растениях, то теряют способность ориентироваться и искать пищу.
Колумбийские учёные из нескольких университетов разработали противоядие для пчёл. Это лекарство на растительной основе. Его испытали на живых насекомых в лаборатории.
[Андре Риверос, сотрудник Университета Росарио]:
«Мы изучали, какой должна быть концентрация, сколько нужно доз и в какое время их давать. Результаты показывают, что пчёлы продолжают учиться, по-прежнему хорошо ориентируются и принимают правильные решения».
Сейчас исследователи тестируют лекарство прямо на пасеке, где живут медоносные насекомые. Правда, пока не понятно, как это поможет диким пчёлам. А сохранить их очень важно, поскольку именно они самые активные опылители.
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