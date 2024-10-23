В Чили построили первый в стране 3D-печатный дом

Чилийские архитекторы построили 3D-печатный дом в городе Консепсьон. Это первое такое здание в стране и во..

Чилийские архитекторы построили 3D-печатный дом в городе Консепсьон. Это первое такое здание в стране и во всей Латинской Америке.

Для строительства использовали бетон и роботизированный 3D-принтер. Устройство напечатало семь стен за 29 часов. Ещё два дня ушло на сборку дома. Его площадь – примерно 30 квадратных метров.

[Родриго Гарсия, преподаватель архитектуры]:

«Эта технология основана на цифровом управлении, поэтому в строительстве непосредственно не участвуют проектировщики или операторы. Но эту цифровую модель можно корректировать и модифицировать. Она очень универсальна».

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В проекте участвуют преподаватели архитектуры из университета Био-Био и частная строительная компания. 3D-печатный дом возвели на её территории. Специалисты говорят, что такое здание эффективно сохраняет тепло или прохладу в зависимости от погоды. К тому же оно сейсмоустойчиво.

[Родриго Гарсия, преподаватель архитектуры]:

«В Латинской Америке большой спрос на жильё, и мы привыкли всё импортировать – стандартные решения приходят из других стран. И здесь интересно то, как частная компания, государственный университет и госфонды объединились, чтобы продемонстрировать необходимость принять сложные изменения, адаптированные к жизни в Чили, где бывают землетрясения и очень разнообразный климат».

Архитекторы считают, что технология 3D-печати открывает перед строительной отраслью большие возможности.

[Клаудия Муньос, преподаватель архитектуры]:

«Нам придётся обучаться промышленным технологиям, автоматизации, моделированию новых типов архитектурных проектов, а также надо будет создавать более совершенные строительные материалы. Отрасль должна подготовиться к такому скачку. Но это не означает, что рабочие останутся не у дел. Нет, они будут участвовать, но нам надо будет их обучать».

Участники проекта также говорят, что им ещё предстоит оценить надёжность 3D-печатных домов и подсчитать, во сколько будет обходиться строительство такого жилья.

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