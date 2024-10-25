Индустрия обработки кораллов в Италии: найти хрупкий баланс

Город Торре-дель-Греко на юге Италии – центр производства коралловых украшений в стране. Первую компанию по обработке..

Город Торре-дель-Греко на юге Италии – центр производства коралловых украшений в стране.

Первую компанию по обработке кораллов основали здесь в 1805 году. Сегодня предприятий около 200, а трудится на них более 2000 человек.

Но для Торре-дель-Греко превращение драгоценных кораллов в ювелирные изделия – это больше, чем бизнес. Это часть идентичности и культуры города.

[Винченцо Аучелла, глава Ассоциации производителей кораллов]:

«Обработка кораллов зародилась более 200 лет назад. Торре-дель-Греко – мировая столица обработки кораллов и создания камей. Есть поговорка: «У тех, кто здесь работает, а также у любого жителя Торре кораллы и камеи – в крови»».

Красные кораллы обрабатывали в Средиземноморье веками. Исторически их обменивали на специи и другие товары, а по Шёлковому пути они попадали к далёким народам Азии, которые ценили их за красный цвет – символ удачи.

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[Роза Витьелло, студентка]:

«Это важная работа, хотя сегодня её недооценивают. Технологии и искусственный интеллект внедряют в сферу обработки материалов, но я по-прежнему за мастерство и ручное ремесло».

Творения студентов и преподавателей выставлены в школьном музее. Как и в случае с кораллами, создание камей требует многолетней практики и освоения особых навыков.

[Дженнаро Ламберти, студент]:

«Огромное удовольствие – видеть столько приёмов, столько работ, выполненных в прошлом. Эти знания передают и сегодня, но уже не так широко из-за нехватки различных материалов».

Кораллы – это морские полипы. В некоторых районах их колонии уменьшаются.

Бизнес тоже заинтересован в том, чтобы сохранить ресурсы, которые обеспечивают ему средства к существованию.

Примерно 70-80% добытых в Торре-дель-Греко кораллов экспортируют за границу.

Цена ювелирных изделий из них колеблется от нескольких десятков до сотен евро. Однако некоторые изделия могут стоить десятки и даже сотни тысяч евро.

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