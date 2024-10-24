В Стокгольме построили тоннель для миграции рыбы

В центре Стокгольма проложили тоннель для рыбы. Так она может плавать из залива Сальтшён в пресноводное..

В центре Стокгольма проложили тоннель для рыбы. Так она может плавать из залива Сальтшён в пресноводное озеро Меларен и обратно. Последние 380 лет для неё это было почти невозможно.

Вообще, Сальтшён и Меларен соединяет протока Норрстрём. Но течение там бурное. К тому же уровень воды в озере выше, чем в заливе. С такими сложностями могут справиться форель и лосось, но не лещи и окуни. Эту ситуацию исправили во время строительства новой системы шлюзов в Стокгольме.

Днём тоннель для рыбы освещается. Это создаёт условия, приближённые к естественным. Внутри работает видеокамера. Записи, кстати, в открытом доступе.

[Эва Росман, менеджер по коммуникациям проекта Slussen]:

«Просто невероятно много рыб нашли для себя новый путь. Там есть и выдра. Она плавает туда-обратно. Мы думаем, что это одна и та же выдра. Она обнаружила новый способ перемещения, и, возможно, теперь находит много вкусной рыбы – это для неё как шведский стол». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Примечательно, что тоннель выложили из камней, которые в середине XVI века использовали для возведения форта. Его руины нашли во время археологических раскопок.

[Эва Росман, менеджер по коммуникациям проекта Slussen]:

«Используя эти и другие камни, мы создали путь миграции для рыбы. В тоннеле спокойная вода, и рыба может остановиться и отдохнуть, прежде чем плыть дальше».

Тоннель поможет увеличить биоразнообразие в озере Меларен. При этом его воды не станут солёными. Это предотвращает система плотин и шлюзов. А специальные заграждения не дают попасть в озеро тюленям.

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