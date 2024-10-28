На выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Она набрала более..

Грузинская оппозиция не признаёт победу правящей партии на выборах в парламент

На выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Она набрала более 54% голосов и получит 89 мест в 150-местном законодательном органе. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии. Их поддержали 37% избирателей. Явка составила более 50%.

Между тем все четыре оппозиционные силы заявили о том, что не признают результаты, объявленные ЦИК. По их мнению, выборы прошли с нарушениями. Лидеры оппозиции намерены проводить протесты и принимать другие меры. Дальнейший план действий они обсудили с президентом Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозиционеров.

[Тинатин Бокучава, глава партии «Единое национальное движение»]:

«Мы пришли проконсультироваться с президентом. Мы продолжим проводить интенсивные консультации и надеемся, что прозападная демократическая оппозиция объединится».

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Грузинская некоммерческая организация «Справедливые выборы» сообщила, что в день голосования зафиксировала нарушения, включая вброс бюллетеней, подкуп и запугивание избирателей. По её мнению, это могло повлиять на результаты выборов.

Представители делегации от Европарламента также заявили о беспорядках, включая вброс бюллетеней, нападения на наблюдателей, которые пытались сообщить о нарушениях, и запугивание избирателей.

Партия «Грузинская мечта» находится у власти с 2012 года. Её основал российский бизнесмен грузинского происхождения Бидзина Иванишвили. Эта политическая сила стремится укрепить отношения с Россией. Оппозиционные партии, в свою очередь, ориентированы на интеграцию с Евросоюзом.

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