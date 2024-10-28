Ракетная атака на Иран: Нетаньяху заявил, что выполнил обещание

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль выполнил обещание ответить на иранскую атаку.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Военно-воздушные силы нанесли удары по всей территории Ирана. Мы нанесли серьёзный ущерб обороноспособности Ирана и подорвали его возможности делать ракеты, нацеленные на нас».

В ночь на субботу израильские ВВС нанесли целенаправленные авиаудары по военным объектам Ирана. Это стало ответом на атаку 1 октября, когда Иран выпустил по Израилю 200 ракет.

В атаке участвовало более 100 самолётов, включая истребители F-35. ЦАХАЛ сообщил о поражении примерно 20 целей. Мишенями стали ракетные комплексы класса «земля-воздух» и заводы по производству ракет.

Иранские власти, в свою очередь, говорят, что атака Израиля не причинила значительного вреда. Однако они обещают пропорционально ответить.

Между тем «Хезболла» продолжает обстрелы территорий на севере Израиля. По данным ЦАХАЛ, 27 октября группировка выпустила не менее 90 ракет. Одна из них попала в жилой дом в городе Тамра, населённый арабами-мусульманами.

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[Муса Абу Руми, мэр Тамры]:

«Прозвучала сирена, а затем в городе послышались сильные взрывы. <…> На этой улице произошло прямое попадание. Есть трое раненых: один – тяжело, и ещё у двоих ранения средней тяжести».

Кроме того, беспилотник «Хезболлы» атаковал завод недалеко от города Акко. Здание получило небольшие повреждения, а двое работников завода были госпитализированы с лёгкими ранениями.

Тем временем, Израиль нанёс авиаудары по южному пригороду Бейрута, где находится военная инфраструктура «Хезболлы».

В этот же день израильские ВВС атаковали здание бывшей школы на севере сектора Газа. По данным ЦАХАЛ, там находился командный пункт ХАМАС. Однако группировка заявила, что в школе размещался временный лагерь переселенцев. По её данным, погибло 9 человек, ещё 20 получили ранения. Израильские военные заявили, что изучают эту информацию.

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