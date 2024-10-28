Правящая коалиция Японии потеряла парламентское большинство на всеобщих выборах в воскресенье. По данным местных СМИ, Либерально-демократическая..

Правящая коалиция Японии потеряла парламентское большинство на всеобщих выборах в воскресенье.

По данным местных СМИ, Либерально-демократическая партия премьер-министра Сигэру Исибы и её младший партнёр по коалиции – правоцентристская партия «Комэйто» – не набрали минимального количества в 233 места. До выборов у них было 279 кресел.

Крупнейшим победителем стала главная оппозиция – Конституционно-демократическая партия Японии. Она получила не менее 143 мест. Ранее у неё было 98.

Исиба объявил внеочередные выборы в сентябре, сразу после того, как его выбрали главой партии. Он надеялся получить государственный мандат на своё премьерство.

Впрочем, избиратели, похоже, решили выразить своё недовольство партией Исибы. Предшественник премьера, Фумио Кисида, ушёл из-за скандала, связанного с незарегистрированными пожертвованиями для его политической силы на фоне кризиса стоимости жизни и инфляции.

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«У меня сложилось впечатление, что Либерально-демократическая партия доминирует в японской политике, поэтому я удивилась, когда услышала эту новость». [избиратель]:

«Я считаю, что затянувшийся скандал с финансированием стал главной причиной, по которой партия понесла такой большой ущерб».

Это поражение усиливает неопределённость относительно состава следующего правительства в четвертой по величине экономике мира. Это также худший результат для коалиции с 2009 года, когда она ненадолго потеряла власть.

Нынешний премьер заявил, что начнёт рассматривать потенциальные коалиции или другие соглашения о разделении власти после окончательного завершения подсчёта всех голосов.

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