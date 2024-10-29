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В Лондоне тысячи людей отметили индийский праздник Дивали

В Лондоне тысячи людей отметили индийский праздник Дивали

Индийские традиции оживают на Трафальгарской площади в Лондоне. Тысячи людей пришли сюда отпраздновать яркий праздник Дивали...

Дата загрузки: 2024-10-30

В Лондоне тысячи людей отметили индийский праздник Дивали

Индийские традиции оживают на Трафальгарской площади в Лондоне. Тысячи людей пришли сюда отпраздновать яркий праздник Дивали. И хотя в разных регионах Индии его трактуют по-разному, но в целом для всей страны он символизирует наступление Нового года.

Ну а в Лондоне Дивали отмечают индийские иммигранты. Впрочем, фестиваль привлекает не только их.

[гость фестиваля]:
«Здесь собрались самые разные люди. Есть выходцы из Индии и Африки, сюда приехали туристы со всей Европы. Есть и американцы. Британцев тоже вроде бы много. И мы все просто празднуем. Это прекрасное событие».

Дивали – это ещё и праздник огней. В Индии принято зажигать фонарики и свечи как символ победы добра над злом.

В Лондоне в честь Дивали проводят концерты и ярмарки. В этом году фестиваль посетил мэр города Садик Хан. У него пакистанские корни, и он старается объединить разные сообщества города.

[гость фестиваля]:
«Лондон всегда был и остаётся одним из самых мультикультурных обществ. Это одно из самых открытых обществ, самых открытых городов в мире. И все собрались здесь, чтобы отпраздновать Дивали вместе с нами. Пришли люди из разных слоёв общества, разных культур и даже разных религий. Это просто показывает, что мы – единый народ, мы – единый Лондон».

Фестиваль проводят в Лондоне в 23-й раз. В этом году в празднике участвовали примерно 10 000 человек, включая туристов.

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