Испанские пожарные спасают водителей, оказавшихся в ловушке из-за ливней

Испанские пожарные спасают водителей, которые оказались в ловушке в своих автомобилях из-за проливных дождей в провинции..

Испанские пожарные спасают водителей, которые оказались в ловушке в своих автомобилях из-за проливных дождей в провинции Валенсия. Метеорологическое агентство уже объявило красный уровень опасности в регионе. Предупреждение будет действовать несколько дней. Синоптики прогнозируют, что местами за 12 часов выпадет до 180 миллиметров осадков.

Спасатели в Валенсии получили не менее 150 вызовов. Известно, что один водитель грузовика пропал без вести.

Ливни затопили дороги и улицы. В нескольких городах отменили занятия в школах. Также закрылись госучреждения.

Штормовая погода сначала обрушилась на Андалусию. Причём там прошёл сильный град, который повредил стёкла автомобилей и теплицы фермеров. Кроме того, в районе города Алора вышла из берегов река Гуадальорсе. За один день там выпало 160 миллиметров осадков. Пожарным пришлось спасать 14 человек. Сейчас в Андалусии действует оранжевый уровень погодной опасности.

Синоптики обещают дожди на большей части Испании. Штормовая погода ожидается на Балеарских островах, в регионах Кастилия-Ла-Манча, Каталония и Арагон.

Испанское метеорологическое агентство объясняет плохую погоду явлением DANA. Это изолированная депрессия в высоких слоях атмосферы. Она возникает, когда «карман» холодного воздуха, окружённый более тёплыми воздушными массами, отделяется от основного потока. Это может вызвать проливные дожди.

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