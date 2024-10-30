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10-этажный отель обрушился в Аргентине: спасатели ищут выживших

10-этажный отель обрушился в Аргентине: спасатели ищут выживших

Десятиэтажный отель рухнул в аргентинском городе Вилья-Хесель в провинции Буэнос-Айрес. Спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Удалось..

Дата загрузки: 2024-10-30

10-этажный отель обрушился в Аргентине: спасатели ищут выживших

Десятиэтажный отель рухнул в аргентинском городе Вилья-Хесель в провинции Буэнос-Айрес. Спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Удалось спасти одну пожилую женщину. Под завалами, предположительно, остаются от семи до девяти человек, включая строителей.

Местные жители напуганы произошедшим.

[жительница Вилья-Хеселя]:
«Мы были потрясены, увидев, как рухнуло здание. Оно превратилось в облако пыли, и мы ничего не могли разглядеть. Мы слышали шум, похожий на землетрясение. Это было страшно. Мы словно оказались в фильме ужасов».

В отеле не было гостей, поскольку здание находилось на реконструкции. Однако в пристройке жили рабочие.

На место происшествия приехал мэр Вилья-Хеселя. Он говорит, что власти приостановили реконструкцию отеля ещё в августе этого года. Мэр предполагает, что строители продолжили работать без разрешения, а сама реконструкция велась ненадлежащим образом.

[Густаво Баррера, мэр Вилья-Хеселя]:

«Здесь шли закрытые строительные работы. Была сделана шахта лифта, и она осталась целой в передней части здания. Мы думаем, что велись незаконные (строительные) работы в задней части здания».

Причину обрушения власти не называют. Но прокуратура начала расследование, и уже арестованы четыре человека, которые имеют отношение к строительным работам в отеле.

Между тем спасатели продолжают поисковую операцию. Говорят, что люди могут прожить под завалами до недели.

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