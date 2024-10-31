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88-летняя испанка каждый день проводит фитнес-занятия для пожилых

88-летняя испанка каждый день проводит фитнес-занятия для пожилых

Каждый будний день последние 30 лет Барбара Мартинес помогает сотням пожилых людей оставаться в хорошей форме...

Дата загрузки: 2024-10-31

88-летняя испанка каждый день проводит фитнес-занятия для пожилых

Каждый будний день последние 30 лет Барбара Мартинес помогает сотням пожилых людей оставаться в хорошей форме. Она проводит энергичные занятия на популярном пляже Барселоны. При этом ей уже 88 лет.

Делает это бесплатно. Её единственное условие – все участники должны быть в яркой одежде.

[Барбара Мартинес, инструктор]:
«Некоторые вначале выглядят грустными. Я говорю им: «Переоденьтесь, эта тёмная одежда вам не идёт». Когда вы стареете, вы должны смотреть в зеркало и говорить: «Я выгляжу прекрасно». Выходить из дома нужно с высоко поднятой головой».

Мартинес начала свою карьеру фитнес-инструктора после раннего выхода на пенсию в возрасте 60 лет. Сначала в свободное время она каталась на велосипеде и совершала длительные прогулки по пляжу. Во время одной из таких прогулок она присоединилась к группе пожилых женщин, которые занимались спортом. Вскоре она решила взять инициативу в свои руки.

[Барбара Мартинес, инструктор]:
«Когда я вижу счастливые лица женщин, занимающихся спортом, у меня мурашки бегут по телу. Я думаю: «Это лучшее, что я могу сделать»».

Посетители говорят, что теперь не представляют свою жизнь без таких занятий на открытом воздухе.

[посетительница занятий]:
«Ходьба и упражнения дают очень хороший результат. Мы также общаемся с людьми».

[Барбара Мартинес, инструктор]:
«Некоторым вначале сложно. Но через три дня они полностью меняются. Они говорят, что, вместо того, чтобы уходить уставшими, они уходят, наполненные энергией».

[посетительница занятий]:
«Она бросает нас в бурлящие воды. Вот в чём проблема. Она бросает нас туда, а мы выплываем».

[посетительница занятий]:
«Это возвращает пожилым жизненные силы. Ты хочешь сюда приходить и целый день проводить за разговорами. Всё очень хорошо. Наша наставница – лучшая из лучших».

Барбара называет свою группу «Золотые девочки». Но к занятиям нередко присоединяются и мужчины.

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