«Терминатор» сорняков: австралиец изобрёл чудо-машину

«Терминатор» сорняков – именно так можно назвать машину, которую создал австралийский фермер с острова Кенгуру. Она..

«Терминатор» сорняков – именно так можно назвать машину, которую создал австралийский фермер с острова Кенгуру. Она позволяет убрать с поля ненужную растительность, не используя химикаты или выжигания.

Ник Берри, инженер по специальности, решил, что лучший способ – это физическое уничтожение сорняков. Свою машину назвал Seed Terminator. Так же называется и компания, которая их продаёт.

Вместе с Ником разработкой занималось ещё несколько инженеров. Устройство крепится к комбайну. Внутри есть барабан с металлическими лопастями. Вращаясь со скоростью 3000 оборотов в минуту, он перемалывает попадающую внутрь траву и её семена, а затем разбрасывает всё по земле. Такой способ эффективен в борьбе с однолетними растениями.

[Марк Эшенден, соучредитель компании Seed Terminator]:

«Устойчивость сорняков к гербицидам – общеизвестный факт, но австралийской стали противостоять ничто не может».

Учёные считают, что этот метод безопаснее для природы.

[Крис Престон, сотрудник Университета Аделаиды]:

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«Когда фермеры сжигают семена сорняков и солому, земля остаётся голой. Летом может начаться эрозия почвы».

Власти Австралии выделили компании два миллиона долларов США, чтобы она начала экспорт свох машин в Европу и Америку.

[Эд Хасик, министр промышленности и науки Австралии]:

«Производство создаёт надёжные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Мы поддерживаем это предприятие. Важно, чтобы Австралия производила товары».

Тем временем, инженер говорит, что для него важно помогать фермерам экономить деньги и время, а также беречь природу.

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