Победой действующего президента завершился второй тур выборов в Молдове. Майя Санду набрала 55% голосов, а её..

Майя Санду во второй раз станет президентом Молдовы

Победой действующего президента завершился второй тур выборов в Молдове. Майя Санду набрала 55% голосов, а её главный соперник Александр Стояногло – 45%. Явка составила 54%. Это 1,7 миллиона избирателей, включая 325 000 молдован, живущих за границей. Большинство из них поддержали Санду.

Майя Санду баллотировалась от правоцентристской партии «Действие и солидарность». Кандидатуру Стояногло выставила партия социалистов. Он бывший генеральный прокурор Молдовы. В 2021 году на него завели несколько уголовных дел в связи с подозрением в коррупции и превышении полномочий. В 2023-м указом президента его освободили от должности.

Санду – сторонница евроинтеграции и сближения с США. Стояногло выступает за укрепление отношений и с Россией, и с Европой.

Президент обещает обратить внимание на опасения тех, кто голосовал против неё. Также она намерена провести реформы, в том числе в сфере юстиции.

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Первый тур выборов прошёл 20 октября. Санду набрала более 42% голосов, а Стояногло поддержали почти 30% избирателей. Второй тур назначили на 3 ноября.

Летом следующего года в Молдове пройдут выборы в парламент.

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