fb pixel
Телеканал NTD

Ирландец возрождает традицию поднятия огромных камней

Ирландец возрождает традицию поднятия огромных камней

  44-летний ирландец Дэвид, также известный как Индиана Стонс, возрождает древнюю традицию поднятия камней. Надев специальный..

Дата загрузки: 2024-11-07

Ирландец возрождает традицию поднятия огромных камней
 

44-летний ирландец Дэвид, также известный как Индиана Стонс, возрождает древнюю традицию поднятия камней.

Надев специальный пояс и намазав руки мелом, он берёт камень весом 170 килограммов, который называют «Груда», и обходит с ним дерево в деревне Оунинг на юге Ирландии.

Такая традиция существует в стране сотни лет.

[Дэвид Киохан, ирландский силач]:
«Раньше мужчины шли в церковь, затем в паб. Конечно, делались ставки, кто сможет поднять камень. Они выходили, поднимали камень и смотрели, сколько раз смогут обойти с ним дерево. Тот, кто проходил дольше всех, побеждал. Его социальный статус повышался».

Дэвид говорит, что поднятие камня очень отличается от современной тяжёлой атлетики.

[Дэвид Киохан, ирландский силач]:
«Есть большая разница между поднятием камня весом 170 килограммов и поднятием штанги с таким же весом. Штанга эргономична, она предназначена для подъёма. А камень лежит на земле, он не сбалансирован, у него разная текстура. Это совсем другое дело. Так что ирландское поднятие камней – один из самых сложных видов спорта в мире. Это большой вызов».

Дэвид не просто поднимает камни. Он путешествует по стране и ищет древние подъёмные камни. Каждый из них имеет имя.

[Дэвид Киохан, ирландский силач]:
«Я возрождаю древнюю культуру силы на этом острове, которая заключается в подъёме камней. Это древняя практика. Их поднимали на похоронах в честь умерших, на обрядах посвящения, и они были испытанием силы для мужчин и женщин».

Сегодня он мечтает найти камень, который, согласно преданиям, подняло только шесть человек в истории. Дэвид надеется стать седьмым.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...