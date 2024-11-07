Ирландец возрождает традицию поднятия огромных камней

44-летний ирландец Дэвид, также известный как Индиана Стонс, возрождает древнюю традицию поднятия камней. Надев специальный..
Дата загрузки: 2024-11-07
44-летний ирландец Дэвид, также известный как Индиана Стонс, возрождает древнюю традицию поднятия камней.
Надев специальный пояс и намазав руки мелом, он берёт камень весом 170 килограммов, который называют «Груда», и обходит с ним дерево в деревне Оунинг на юге Ирландии.
Такая традиция существует в стране сотни лет.
[Дэвид Киохан, ирландский силач]:
«Раньше мужчины шли в церковь, затем в паб. Конечно, делались ставки, кто сможет поднять камень. Они выходили, поднимали камень и смотрели, сколько раз смогут обойти с ним дерево. Тот, кто проходил дольше всех, побеждал. Его социальный статус повышался».
Дэвид говорит, что поднятие камня очень отличается от современной тяжёлой атлетики.
[Дэвид Киохан, ирландский силач]:
«Есть большая разница между поднятием камня весом 170 килограммов и поднятием штанги с таким же весом. Штанга эргономична, она предназначена для подъёма. А камень лежит на земле, он не сбалансирован, у него разная текстура. Это совсем другое дело. Так что ирландское поднятие камней – один из самых сложных видов спорта в мире. Это большой вызов».
Дэвид не просто поднимает камни. Он путешествует по стране и ищет древние подъёмные камни. Каждый из них имеет имя.
[Дэвид Киохан, ирландский силач]:
«Я возрождаю древнюю культуру силы на этом острове, которая заключается в подъёме камней. Это древняя практика. Их поднимали на похоронах в честь умерших, на обрядах посвящения, и они были испытанием силы для мужчин и женщин».
Сегодня он мечтает найти камень, который, согласно преданиям, подняло только шесть человек в истории. Дэвид надеется стать седьмым.
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