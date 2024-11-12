Уроки доброты проводят в школе в румынской деревне Синдрилита. В гости к детям приходят курица Родику..

Как курица и утка воспитывают в детях доброту в румынской школе

Уроки доброты проводят в школе в румынской деревне Синдрилита. В гости к детям приходят курица Родику и утка Бабблс. Их спасли защитники животных. А сейчас у птиц особая миссия – пробудить в школьниках сочувствие к тем, кто пережил или переживает страдания.

[Ралука Баляну, защитница животных]:

«(Это может) научить детей любить других, несмотря на различия. Например, мы приносим в класс кошку без глаза или собаку, потерявшую лапу в результате несчастного случая. У них есть физические недостатки. Детей учат принимать животное таким, какое оно есть».

Сейчас в румынских школах наблюдается такая тенденция, когда дети смеются над сверстниками-инвалидами. Специалисты считают, что школьникам необходимо общение с животными, пережившими какое-нибудь страдание. Это поможет лучше относиться и к людям.

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[Оана Василиу, ветеринар]:

«Если просто показывать детям фотографии или передачу о животных по телевизору, то это часто не трогает душу».

При живом общении у школьников устанавливается эмоциональная взаимосвязь с птицами или кошками и собаками, и появляются дружеские чувства.

Впрочем, это деревенские дети. Многие и так часто общаются с животными, поэтому хорошо к ним относятся.

[школьница]:

«Я люблю кур. Кормлю их, даю им кров и заботу». [школьница]:

«Если бы кто-то обидел моих кур, мне бы это не понравилось».

В регионе Илфов 20 школ. Он стал первым в стране, где проводят такие уроки доброты. Они проходят в пятых и шестых классах.

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