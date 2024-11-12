Новый премьер-министр возглавил Гаити

В Гаити неожиданно сменился премьер-министр. Новым временным лидером страны стал бизнесмен Аликс Дидье Фис-Эме. Он официально..

В Гаити неожиданно сменился премьер-министр. Новым временным лидером страны стал бизнесмен Аликс Дидье Фис-Эме. Он официально вступил в должность на церемонии в Порт-о-Пренсе.

Новый премьер обещает восстановить порядок и мир.

[Аликс Дидье Фис-Эме, новый премьер-министр Гаити]:

«Я буду достойным вашего доверия. Перед вами, членами Президентского совета, и перед всей нацией я обещаю направить свои энергию, навыки и свой доказанный патриотизм на службу национальным интересам».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Фис-Эме и Президентский совет также должны будут подготовиться к выборам.

[Аликс Дидье Фис-Эме, новый премьер-министр Гаити]:

«Мы напоминаем всем гаитянам, живущим в стране и за границей, напоминаем крупным и мелким бизнесменам, что долг правительства – организовать выборы, которые не будут оспариваться. Каждый должен помочь».

Фис-Эме пришёл на смену Гарри Кониллю, который пробыл на посту премьер-министра менее полугода. Он не признал правомерность отставки и заявил, что Президентский совет уволил его незаконно. Согласно Конституции, освободить премьера от должности может только парламент, а его пока нет.

Смена временного лидера произошла на фоне новой вспышки насилия. Так, 11 ноября бандиты обстреляли самолёт американской компании Spirit Airlines, когда тот заходил на посадку в Порт-о-Пренсе. Одна стюардесса получила лёгкие травмы. Самолёт перенаправили в соседнюю Доминиканскую Республику. После инцидента несколько авиакомпаний приостановили полёты в Гаити.

Фис-Эме – бывший президент Торгово-промышленной палаты Гаити. Он учился в Бостонском университете в США. В 2015 году бизнесмен баллотировался в Сенат, но безуспешно. Ранее его рассматривали как кандидата на должность временного премьер-министра, но это место занял Кониль.

Короткая ссылка на эту страницу: