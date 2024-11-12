fb pixel
Телеканал NTD

Пять львят дебютируют в Копенгагенском зоопарке

Пять львят дебютируют в Копенгагенском зоопарке

Пять львят в Копенгагенском зоопарке впервые выходят в открытый вольер, чтобы познакомиться с новым миром. Для..

Дата загрузки: 2024-11-12

Пять львят дебютируют в Копенгагенском зоопарке

Пять львят в Копенгагенском зоопарке впервые выходят в открытый вольер, чтобы познакомиться с новым миром. Для них это и первая встреча с остальными членами львиной семьи – отцом и тётей. Понаблюдать за львятами пришли десятки людей.

[гостья зоопарка]:
«Они очень милые. Сначала они немного испугались, но потом привыкли и начали исследовать всё вокруг, словно спрашивая: «А что это?» Мне очень понравилось».

[гостья зоопарка]:
«Они совершенно удивительные, очень милые. Я рада, что пришла и увидела их».

Львята родились в конце сентября. В помёте две самки и три самца. Это лишь второй случай за 40 лет, когда львица приносит сразу пять детёнышей. Обычно их три-четыре.

Копенгагенский зоопарк – один из старейших в мире. Он был основан в 1859 году. Здесь содержат более 3000 животных 260 видов, в том числе очень редких. Каждый год зоопарк посещают более миллиона гостей.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...