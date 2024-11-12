Пять львят дебютируют в Копенгагенском зоопарке

Пять львят в Копенгагенском зоопарке впервые выходят в открытый вольер, чтобы познакомиться с новым миром. Для..

Пять львят в Копенгагенском зоопарке впервые выходят в открытый вольер, чтобы познакомиться с новым миром. Для них это и первая встреча с остальными членами львиной семьи – отцом и тётей. Понаблюдать за львятами пришли десятки людей.

[гостья зоопарка]:

«Они очень милые. Сначала они немного испугались, но потом привыкли и начали исследовать всё вокруг, словно спрашивая: «А что это?» Мне очень понравилось». [гостья зоопарка]:

«Они совершенно удивительные, очень милые. Я рада, что пришла и увидела их». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Львята родились в конце сентября. В помёте две самки и три самца. Это лишь второй случай за 40 лет, когда львица приносит сразу пять детёнышей. Обычно их три-четыре.

Копенгагенский зоопарк – один из старейших в мире. Он был основан в 1859 году. Здесь содержат более 3000 животных 260 видов, в том числе очень редких. Каждый год зоопарк посещают более миллиона гостей.

Короткая ссылка на эту страницу: