Лесные пожары в Австралии: погиб пожарный, горят дома

Более 50 лесных пожаров бушуют в Новом Южном Уэльсе – самом густонаселённом штате Австралии. Девять вышли из-под контроля. Огнём выжгло тысячи гектаров зелёных насаждений. Погиб один пожарный. На него упало дерево.

На Центральном побережье, где проживает 350 000 человек, огонь уничтожил 16 домов. Власти объявили самый высокий уровень пожарной опасности и выпустили приказ об эвакуации для тысяч людей.

Многих бедствие застало врасплох, не дав времени на сборы.

[пострадавший от пожара]:

«Мы всё потеряли. У нас осталось только то, во что мы одеты».

Пожары вспыхнули на фоне 40-градусной жары. В субботу насчитывалось 75 очагов возгорания. Экстренные службы задействовали 300 единиц техники. Более 20 пожаров к понедельнику потушили. Однако власти говорят, что на борьбу с огнём уйдёт ещё несколько дней.

[Трент Кёртин, представитель пожарной охраны]:

«В Новом Южном Уэльсе очень сложная ситуация. Во многих регионах штата наблюдалась экстремальная пожарная опасность. В конце прошлой недели недалеко от Буладела начался пожар, площадь которого теперь составляет 3500 гектаров. Сотни пожарных работают днями и ночами, чтобы защитить наши общины и спасти жизни».

В Австралии в летние месяцы – с декабря по февраль – существует высокий риск возникновения лесных пожаров. По мнению метеорологов, после нескольких спокойных лет страна может снова сильно пострадать от огненной стихии. Так, пожары так называемого «Чёрного лета» 2019–2020 годов выжгли территорию размером с Турцию и унесли жизни 33 человек.

