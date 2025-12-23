Обзор политических событий 2025 года

2025 год стал периодом значительных сдвигов в глобальной политике, отмеченным эскалацией торговых напряжённостей, региональными конфликтами, дипломатическими..
2025 год стал периодом значительных сдвигов в глобальной политике, отмеченным эскалацией торговых напряжённостей, региональными конфликтами, дипломатическими прорывами и вызовами в области климата и безопасности.
США ввели 10-процентные универсальные пошлины на импорт, собрав к декабрю 200 миллиардов долларов и скорректировав соглашения с 15 странами.
Президент Дональд Трамп также вывел страну из Парижского соглашения по климату, что вызвало протесты в ЕС.
Глобальная политическая фрагментация усилилась из-за победы правых партий на выборах в 12 странах, включая Германию, Норвегию, Польшу, Италию и Австралию. Новые правительства ввели повышенные налоги и ужесточили правила для мигрантов.
США пересмотрели торговое соглашение с Канадой и Мексикой: Канада снизила пошлины на автомобили на 5%, а Мексика значительно ужесточила контроль за миграцией, депортировав 1,2 миллиона человек.
Кроме того, мексиканские картели «Синалоа» и «Халиско» были официально признаны террористическими организациями, что позволило провести совместные операции: арестовали 45 лидеров картелей и сократили поток фентанила на 30%.
На саммите «Большой семёрки» в Канаде обсудили климатические изменения и лесные пожары, но не достигли консенсуса по сокращению выбросов. Вместо единого коммюнике выпустили заявления председателя.
Также произошёл политический кризис в Венесуэле: оппозиция под руководством Марии Корины Мачадо организовала протесты в Каракасе после спорных выборов. Это привело к массовым арестам. Сама Мачадо позже бежала из страны.
США усилили давление: ввели новые санкции против родственников Мадуро и его окружения, захватили несколько нефтяных танкеров и объявили блокаду санкционных судов. Американские военные также провели серию ударов по предполагаемым судам наркотеррористов в Карибском море и обвинили Мадуро в том, что тот возглавляет наркокартель.
Бразилия и Аргентина подписали торговые сделки: экспорт сои вырос на 15%, инфраструктурные инвестиции – на 10 миллиардов долларов.
Болгария и Румыния присоединились к Шенгену, отменив наземные проверки. А на выборах в Германии канцлером стал Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза. Его правительство ввело миграционные квоты.
ЕС ответил на тарифы США снижением барьеров, сократив торговый дефицит на 15%.
НАТО увеличило расходы: страны-члены выделили до 2,5% ВВП на оборону и провели учения в Польше.
Также было заключено перемирие в Газе между Израилем и ХАМАС. Группировка освободила оставшихся заложников. А Саудовская Аравия расширила Авраамовы соглашения, заключив оборонные контракты на 50 миллиардов долларов с Израилем.
В Азии вспыхнул приграничный конфликт между Таиландом и Камбоджей. По обе стороны границы из своих домов бежали сотни тысяч людей. Однако позже при посредничестве США стороны достигли перемирия.
В Южной Корее продолжился политический кризис вокруг бывшего президента Юн Сок Ёля, начавшийся с его попытки ввести военное положение в декабре 2024 года. Конституционный суд подтвердил импичмент и отстранил его от должности, позже его арестовали. Расследование продолжается. Ему грозит пожизненное заключение или высшая мера.
После теракта в индийской части Кашмира, где погибли 26 туристов, между Индией и Пакистаном вспыхнул четырёхдневный конфликт с взаимными ракетными и артиллерийскими ударами. Позже стороны достигли перемирия, что предотвратило полномасштабную войну.
