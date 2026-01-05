Десятки тысяч берлинских домохозяйств могут на несколько дней остаться без электричества. Причиной стал пожар на кабельном..

Пожар в Берлине может оставить без электричества 45 000 домов до 8 января

Десятки тысяч берлинских домохозяйств могут на несколько дней остаться без электричества. Причиной стал пожар на кабельном мосту теплоэлектростанции Лихтерфельде, который проходит через Тельтов-канал на юго-западе города.

[Адриан Вентцель, пресс-секретарь пожарной службы Берлина]:

«В результате этого пожара в юго-западном Берлине произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее около 45 000 домохозяйств. <…> Кроме того, пострадали несколько больниц и учреждений по уходу за больными в этом районе. И, как мы недавно узнали, это отключение электроэнергии продлится несколько дней».

Компания-оператор сообщила, что пострадало около 2200 коммерческих предприятий. Кроме того, могут быть затронуты услуги мобильной связи и стационарной телефонной связи.

[Олаф Вайднер, представитель компании Stromnetz Berlin]:

«Для восстановления электроснабжения домохозяйств нам необходимо отремонтировать как минимум один из наших высоковольтных кабелей. Это будет непросто не только из-за неблагоприятных условий, но и потому, что это очень сложная техническая задача».

Полиция считает инцидент умышленным поджогом. По данным местных СМИ, на кабельном мосту были размещены «зажигательные устройства». В результате пожара были уничтожены либо повреждены несколько кабелей высокого и среднего напряжения.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Тем временем, экстренные службы и благотворительные организации уже переоборудовали местный спортивный зал под эвакуационный центр. Здесь можно согреться и получить доступ к интернету и электричеству.

[Эва Штайнер, местная жительница]:

«Вчерашний день, конечно, стал большим шоком, потому что сначала нам сказали, что всё починят к вечеру, а потом мы узнали, что ремонт продлится до четверга. Ночь в квартире мы провели нормально, было относительно тепло. Но, конечно, она будет охлаждаться».

Между тем, ответственность за поджог уже взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан». Письмо от неё поступило в местную полицию.

В нём говорится, что целью было не отключение электроэнергии, а нанесение ущерба индустрии ископаемого топлива.

Группировка «Вулкан» совершает атаки на критическую инфраструктуру Берлина уже более десяти лет.

Короткая ссылка на эту страницу: