Гриб-зомби и орхидея-обманщица: учёные назвали самые интересные новые виды, описанные в 2025 году

Сотрудники Королевских ботанических садов Кью в Лондоне в прошлом году описали и назвали 125 видов растений и 65 грибов, ранее не известных науке. Они также составили список из 10 самых интересных открытий.

В их числе – так называемый гриб-зомби. Его нашли в атлантическом лесу в Бразилии. Этот гриб паразитирует на пауках. Он проникает внутрь членистоногого и берёт под контроль его нервную систему. Затем заставляет паука подниматься на возвышенность или зарываться в землю, а потом выпускает споры. В этом процессе членистоногое погибает. А молодые грибы захватывают новые жертвы.

А это новый вид орхидеи из высокогорных андских лесов Эквадора. Цветок имитирует внешность мухи-самки. Это привлекает самцов, и те невольно опыляют растение. За это учёные дали ему неофициальное название «орхидея-обманщица».

В топ-10 также входит новый плод. Он растёт на дереве рода Евгения из семейства миртовых. Обнаружили его на острове Манус в Папуа – Новой Гвинее. Высота дерева – 18 метров. Но для сбора плодов лестница не нужна. Они образуются на лианах, которые спускаются к земле.

[Ева Лукас, сотрудница Садов Кью]:

«Это очень большое дерево. Это необычно, поскольку даже среди видов Евгения такие большие деревья встречаются нечасто. Оно выпускает лианы, которые спускаются к лесной подстилке, где и распускаются цветы. Это необычно в целом и также – для семейства миртовых».

Плоды небольшие. На вкус одновременно напоминают банан и гуаву, а послевкусие как у эвкалипта.

Кроме того, в десятку интересных растений входят огненный цветок из Перу, суккулент из Намибии, похожий на камень, подснежник из Северной Македонии, пятитонное дерево из семейства бобовых, обнаруженное в Камеруне, эндофитный гриб из Китая, пальма, растущая на карстовых известняковых грядах на Филиппинах, и орхидеи-гусеницы с индонези

