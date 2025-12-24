Тысячи японцев смеются в храме в Осаке, чтобы найти счастье и удачу

Хотите счастья и удачи – смейтесь. Такому правилу следуют в японском городе Хигасиосака. В местном храме..
Хотите счастья и удачи – смейтесь. Такому правилу следуют в японском городе Хигасиосака. В местном храме перед Новым годом проводят старинный ритуал смеха. Он длится 20 минут.
Участники церемонии обращают мысли к солнцу и с надеждой думают о более светлых днях.
[участница ритуала]:
«Участие в этом священном ритуале каждый год приносит мне счастье, поэтому я просто продолжаю смеяться».
[участница ритуала]:
«Когда все смеются, вокруг становится мирно. Поэтому я пришла посмеяться вместе со всеми».
Организаторы мероприятия говорят, что церемония – это не столько веселье, сколько дисциплина и единство. Нужно смеяться вместе со всеми, несмотря на дискомфорт или стеснение.
[участница ритуала]:
«Сближаясь и помогая друг другу, мы становимся счастливыми. Смех также укрепляет иммунитет, поэтому мы можем быть здоровыми, молодыми и красивыми».
Предновогодний ритуал смеха привлекает участников со всей Японии. В этом году здесь собрались 3500 человек.
