Тысячи японцев смеются в храме в Осаке, чтобы найти счастье и удачу

Хотите счастья и удачи – смейтесь. Такому правилу следуют в японском городе Хигасиосака. В местном храме перед Новым годом проводят старинный ритуал смеха. Он длится 20 минут.

Участники церемонии обращают мысли к солнцу и с надеждой думают о более светлых днях.

[участница ритуала]:

«Участие в этом священном ритуале каждый год приносит мне счастье, поэтому я просто продолжаю смеяться».

«Когда все смеются, вокруг становится мирно. Поэтому я пришла посмеяться вместе со всеми».

Организаторы мероприятия говорят, что церемония – это не столько веселье, сколько дисциплина и единство. Нужно смеяться вместе со всеми, несмотря на дискомфорт или стеснение.

[участница ритуала]:

«Сближаясь и помогая друг другу, мы становимся счастливыми. Смех также укрепляет иммунитет, поэтому мы можем быть здоровыми, молодыми и красивыми».

Предновогодний ритуал смеха привлекает участников со всей Японии. В этом году здесь собрались 3500 человек.

