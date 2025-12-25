fb pixel
На юге Тайваня произошло землетрясение

На юге Тайваня произошло землетрясение

На Тайване произошло землетрясение. Подземные толчки были силой 6,1 балла. Их зафиксировали в юго-восточном прибрежном уезде..

На юге Тайваня произошло землетрясение

На Тайване произошло землетрясение. Подземные толчки были силой 6,1 балла. Их зафиксировали в юго-восточном прибрежном уезде Тайдун. Очаг залегал на глубине 11,9 километра.

Здания тряслись и в столице Тайбэе.

По данным Национального пожарного агентства, сообщений о повреждениях пока не поступало.

Тайваньский производитель микросхем TSMC заявил, что землетрясение не достигло уровня, необходимого для эвакуации заводов по всему острову.

Остров Тайвань расположен вблизи стыка двух тектонических плит, и землетрясения здесь не редкость.

Напомним, в результате землетрясения на юге Тайваня в 2016 году погибло более 100 человек. А в 1999 году землетрясение магнитудой 7,3 унесло жизни более 2000 человек.

