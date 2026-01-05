Искусство XVII века пришло во Флориду. В Музее искусств Нортона в городе Уэст-Палм-Бич проходит выставка картин..

Работы Рембрандта и вдохновлённых им художников представили в США

Искусство XVII века пришло во Флориду. В Музее искусств Нортона в городе Уэст-Палм-Бич проходит выставка картин Рембрандта и художников, которых он вдохновил своим творчеством.

Работы предоставила Лейденская коллекция. Её жемчужиной считается картина Рембрандта «Минерва», написанная в 1635 году.

Гости выставки также могут увидеть работы Яна Вермеера, Яна Ливенса, Карела Фабрициуса, Габриеля Метсю, Франса ван Мириса и других мастеров «Золотого века голландской живописи». В целом представлены картины 27 художников.

[Рейчел Густафсон, главный куратор Музея искусств Нортона]:

«Перед нами 76 картин XVII века. Все созданы Рембрандтом и его современниками, включая людей из его окружения, которых он обучал». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Произведения искусства отражают повседневную жизнь в Нидерландах XVII века. Здесь есть портреты купцов, сцены, где люди едят, молятся или играют на музыкальных инструментах. Также в экспозицию включены аллегорические картины, несущие нравственные уроки.

Рембрандт известен тем, что привнёс в художественное творчество реализм.

[Рейчел Густафсон, главный куратор Музея искусств Нортона]:

«До этого художники больше сосредотачивались на идеях идеализма или изображали совершенного человека. Рембрандт отбросил всё это и сказал, что будет писать людей такими, какими мы их видим».

В картинах, представленных на выставке, прослеживается гиперреалистическая техника. Художники, создавшие их, умели запечатлеть каждую деталь и отразить эмоции персонажей так, что они оживали на холсте.

Подобные выставки нечасто проходит во Флориде, да и во всех Соединённых Штатах. Поэтому кураторы призывают поклонников искусства обязательно посетить музей.

Выставка приурочена к 400-летию основания голландцами поселения Новый Амстердам на острове Манхэттен, где теперь находится Нью-Йорк.

Короткая ссылка на эту страницу: