В Гонконге к году Лошади появилась звезда скачек

Австралийский жокей садится на своего коня по кличке Ка Ин Райзинг и появляется перед болельщиками и..
Дата загрузки: 2026-02-10
Австралийский жокей садится на своего коня по кличке Ка Ин Райзинг и появляется перед болельщиками и зрителями. Такой ритуал проводят перед каждыми скачками.
На трибунах ипподрома Гонконгского жокейского клуба собрались не только обычные зрители, но и поклонники этого жеребца, который в преддверии года Лошади обрёл всемирную славу.
В китайской традиции год Лошади символизирует силу, скорость и стремительное движение вперёд. И все эти качества воплощает в себе Ка Ин Райзинг, одержавший 17-ю победу подряд.
[Дэвид Чан, поклонник лошади]:
«В Китае лошадь означает прогресс. В год Лошади можно добиться больших успехов. В этом году может сильно повезти».
Владелец скакуна – успешный бизнесмен Лён Сэккон.
[Лён Сэккон, владелец лошади]:
«Скачки – захватывающий вид спорта. Многие в Гонконге его очень любят. Он сочетает в себе ощущение скорости и сильные эмоции. Люди чувствуют сильную связь, болеют и кричат вместе «Райзинг»».
Жокей Зак Пёртон говорит, что ему невероятно повезло работать с Ка Ин Райзингом.
[Зак Пёртон, жокей]:
«Такая лошадь у тебя бывает раз в жизни. У меня больше никогда не будет такой лошади. Поэтому я постоянно говорю себе, что нужно наслаждаться процессом, пока есть возможность».
Ка Ин Райзинг родился в Новой Зеландии и прошёл тренировки в Гонконге. Он стал первым иностранным скакуном, который в прошлом году победил в австралийских скачках «Эверест».
Сейчас ему пять лет, и у него ещё долгий путь впереди.
[Зак Пёртон, жокей]:
«Если бы мне нужно было описать его парой слов, я бы назвал его милым, пушистым плюшевым мишкой, но очень быстрым».
Несмотря на растущую популярность жеребца, опытный тренер Дэвид Хейс говорит, что Ка Инг Райзинг не получает никакого особого отношения.
[Дэвид Хейс, тренер]:
«Мы его не балуем. Иногда чрезмерная доброта может погубить лошадь. Поэтому мы просто придерживаемся строгого режима и относимся к нему как к профессионалу, и он нас никогда не подводит».
Новый год по китайскому гороскопу в этот раз наступит 17 февраля. Поклонники надеются, что это поможет жеребцу продолжить череду побед.
Короткая ссылка на эту страницу: