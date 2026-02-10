Австралийский жокей садится на своего коня по кличке Ка Ин Райзинг и появляется перед болельщиками и..

В Гонконге к году Лошади появилась звезда скачек

Австралийский жокей садится на своего коня по кличке Ка Ин Райзинг и появляется перед болельщиками и зрителями. Такой ритуал проводят перед каждыми скачками.

На трибунах ипподрома Гонконгского жокейского клуба собрались не только обычные зрители, но и поклонники этого жеребца, который в преддверии года Лошади обрёл всемирную славу.

В китайской традиции год Лошади символизирует силу, скорость и стремительное движение вперёд. И все эти качества воплощает в себе Ка Ин Райзинг, одержавший 17-ю победу подряд.

[Дэвид Чан, поклонник лошади]:

«В Китае лошадь означает прогресс. В год Лошади можно добиться больших успехов. В этом году может сильно повезти».

Владелец скакуна – успешный бизнесмен Лён Сэккон.

[Лён Сэккон, владелец лошади]:

«Скачки – захватывающий вид спорта. Многие в Гонконге его очень любят. Он сочетает в себе ощущение скорости и сильные эмоции. Люди чувствуют сильную связь, болеют и кричат вместе «Райзинг»».

Жокей Зак Пёртон говорит, что ему невероятно повезло работать с Ка Ин Райзингом.

[Зак Пёртон, жокей]:

«Такая лошадь у тебя бывает раз в жизни. У меня больше никогда не будет такой лошади. Поэтому я постоянно говорю себе, что нужно наслаждаться процессом, пока есть возможность».

Ка Ин Райзинг родился в Новой Зеландии и прошёл тренировки в Гонконге. Он стал первым иностранным скакуном, который в прошлом году победил в австралийских скачках «Эверест».

Сейчас ему пять лет, и у него ещё долгий путь впереди.

[Зак Пёртон, жокей]:

«Если бы мне нужно было описать его парой слов, я бы назвал его милым, пушистым плюшевым мишкой, но очень быстрым».

Несмотря на растущую популярность жеребца, опытный тренер Дэвид Хейс говорит, что Ка Инг Райзинг не получает никакого особого отношения.

[Дэвид Хейс, тренер]:

«Мы его не балуем. Иногда чрезмерная доброта может погубить лошадь. Поэтому мы просто придерживаемся строгого режима и относимся к нему как к профессионалу, и он нас никогда не подводит».

Новый год по китайскому гороскопу в этот раз наступит 17 февраля. Поклонники надеются, что это поможет жеребцу продолжить череду побед.

