Где изготавливают некоторые маски венецианского карнавала

В этом магазине покупателей встречают изысканные маски, сверкающие золотом и блёстками. Любая из них органично смотрелась бы на улочках Венеции во время карнавала.
Но это не итальянский город на воде, а Албания. Маски производят на фабрике, открытой в 1997 году.
[Эртон Рукай, управляющий фабрикой]:
«За год мы производим около 20 000 различных масок, которые экспортируем по всему миру. В основном они отправляются в Венецию, где у нас также есть собственные магазины. Некоторые отправляем в Америку, Австралию или любую другую точку мира».
Маски здесь самые разнообразные: от старых моделей до культовых.
[Эртон Рукай, управляющий фабрикой]:
«У нас есть знаменитая маска Тома Круза, которую использовали в известном фильме «С широко закрытыми глазами»».
А в мастерских работники продолжают вручную создавать свои произведения искусства: делают кружевные окантовки, расписывают лица и украшают маски позолотой.
[Нора Гьонай, работница фабрики]:
«Это замечательная работа, и нам она нравится. Это художественный процесс. Сначала делается форма для маски, затем изготавливается папье-маше. Каждый отвечает за свой процесс. Если маска большая, на её изготовление уходит больше времени, а если маленькая – меньше».
В целом на фабрике продолжают использовать техники, которые постепенно забываются и уходят в прошлое.
[Эртон Рукай, управляющий фабрикой]:
«Одна из наших сильных сторон – это сохранение метода изготовления масок из оригинального венецианского папье-маше, каждая из которых представляет собой отдельную модель. Это делает нас лидерами. Мы до сих пор сохраняем старинные традиции, старый метод папье-маше».
