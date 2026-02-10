«Мы надеемся, что Нэнси ещё жива»: в США пропала мать известной телеведущей

В США вторую неделю продолжают искать 84-летнюю Нэнси Гатри – мать известной телеведущей Саванны Гатри. Предполагается, что женщину похитили из её дома в пригороде Тусона, штат Аризона.

Так, в СМИ были отправлены две записки с требованием выкупа. Однако, по данным ФБР, информации о каких-либо контактах между семьёй Гатри и предполагаемыми похитителями нет.

В полиции заявили, что личности подозреваемых пока не установили.

Сама Саванна в видеообращении сказала, что её семья готова заплатить выкуп. Она также обратилась за помощью к общественности, призвав предоставить любую полезную информацию.

В последний раз Нэнси Гатри видели 31 января, когда родственники отвезли её домой после ужина. В ночь на 1 февраля она исчезла.

Как сообщается, женщина передвигалась с трудом, поэтому не могла уйти самостоятельно. Кроме того, она зависела от ежедневного приёма лекарств.

Департамент шерифа округа Пима заявил, что на крыльце дома нашли кровь, и что она совпадает с ДНК Нэнси.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Местные жители шокированы пропажей женщины.

[Стивен Берк, местный житель]:

«Мы очень расстроены, и я надеюсь, что они очень быстро найдут того, кто это сделал. Мы также надеемся, что Нэнси ещё жива».

[Шерил Кейдж, местная жительница]:

«Меня огорчает, что так много людей выдвигают самые разные версии. Думаю, нам просто нужно подождать реальных доказательств».

ФБР уже предложило вознаграждение в размере 50 000 долларов за информацию, которая приведёт к обнаружению пропавшей или аресту подозреваемых.

Короткая ссылка на эту страницу: